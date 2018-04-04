В Киргизии обсуждают вопрос увеличения налогов для горнодобытчиков

Киргизии впервые провели исследование вклада горнодобывающей отрасли в экономику страны. Результаты представили правительству и парламенту страны. Теперь власти должны решить: стоит ли увеличивать налоговую нагрузку для разработчиков месторождений цветных металлов.

Сомнения инвестора

Вопрос о поднятии ставок обязательных платежей в бюджет республики для золотодобывающих компаний обсуждался трижды в течение последних десяти лет. Речь шла о введении таможенной экспортной пошлины на вывоз руд и концентратов, содержащих драгоценные металлы.

Группа депутатов парламента даже разработала специальный законопроект, который, по их мнению, стимулировал бы золотодобытчиков строить золотоизвлекательные фабрики на территории Киргизии.

Авторы документа надеялись, что эта мера позволит если не пресечь, то хотя бы снизить риск возникновения коррупционных схем, к которым прибегают недобросовестные экспортеры. В частности, предлагалось установить таможенную пошлину на вывоз руды и концентрата в размере не менее 25 процентов от заявленной в декларации стоимости товара. Кроме того, законопроект предусматривал повышение ставки налога на доходы в отношении золотосодержащей руды.

Такие предложения народных избранников не понравились горнодобытчикам. И чтобы исключить конфликт интересов государства и компаний, они по инициативе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР решили провести исследование общего вклада отрасли в экономику страны, которое должно было дать ответ на вопрос: к каким последствиям приведет повышение налогов для разработчиков месторождений цветных металлов?

— Известно, что эти предприятия особенно важны для экономики Киргизии, — пояснил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. — По итогам 2016 года сумма налогов, выплаченных горнорудными компаниями, превысила семь миллиардов сомов. В настоящее время в отрасли работает более 17 тысяч человек.

Если же к этому числу прибавить количество возникающих попутных производств, или так называемый мультипликативный эффект, то выводы очевидны. Между тем налоговая нагрузка в горнодобывающем секторе — одна из самых высоких среди других отраслей экономики страны. Более того, государственные органы и депутаты парламента предлагают внести в законодательство поправки, которые еще больше увеличат налоговое бремя недропользователей. Отрадно заметить, что к мнению бизнеса все же прислушиваются в правительстве и парламенте.

По мнению Виктора Коваленко, главы консалтинговой компании, проводившей исследование, «стремление пополнить бюджет за счет увеличения налогового бремени может принести дополнительные поступления в бюджет только на очень короткий период, но в дальнейшем, скорее всего, вызовет обратный эффект».

Три грустных повести

Международные эксперты после ознакомления с результатами исследования представили три сценария развития событий в случае, если налоги для горняков все же увеличат.

Во-первых, при поднятии ставки налога на три процента прибыльность предприятий по добыче цветных металлов упадет почти в три раза. Большинству придется сокращать рабочие места.

Во-вторых, при введении 25-процентной экспортной таможенной пошлины суммарный убыток компаний превысит 1,35 миллиарда сомов.

И, наконец, в-третьих, если и то и другое произойдет одновременно, то золотодобытчики потеряют 1,7 миллиарда сомов, что составляет пятую часть всего объема выпускаемой ими продукции.

Эксперты опасаются, что в результате компании могут перейти на более простые, с точки зрения добычи, месторождения. При этом другие объекты останутся невостребованными, хотя их разработка вполне могла бы вестись, принося пользу стране и местным жителям. И это не говоря уже о том, что инвесторы на новых условиях просто не решатся вкладывать средства в киргизскую «горнорудку». Своими же силами республика пока не в состоянии поднимать эту отрасль экономики.

Не стоит забывать также о том, что сейчас кроме экономических трудностей компании сталкиваются c непониманием со стороны местного населения. Жители сел, расположенных вблизи месторождений, в буквальном смысле блокируют работу разработчиков, устраивая акции протеста. Так, с января 2018 года частично приостановлена деятельность на руднике Шамбесай в Баткенской области. Группа сельчан в ультимативной форме потребовала не допустить добычу золота на руднике, так как, по их мнению, разработка месторождения может навредить экологии. В этом случае компаниям приходится самим как-то договариваться с населением. Власти на местах предпочитают не вмешиваться.

Обратная сторона медали

Выводы, представленные международными экспертами, внушают доверие. Однако один нюанс все же настораживает. Финансировали проведение исследования сами горнодобывающие компании и, как оказалось, во внимание не были взяты расчеты министерства экономики Киргизии.

Вот тут начинается самое интересное. Эксперты заявляют, что получить такие данные оказалось чрезвычайно трудно.

— Мы готовы были предоставить всю необходимую информацию, — заверил «РГ» начальник управления фискальной политики минэкономики Кубан Айдаралиев. — Не с потолка мы цифры брали, прежде чем инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс в части повышения отдельных видов налогов для золотодобывающих компаний. Конечно, мы учли все риски. Страна от экспорта золотого концентрата сегодня получает крайне незначительную выгоду, тогда как стоимость золота на мировых рынках с каждым годом растет. Выработанное из нашей руды и концентрата золото обратно в республику не возвращается, а переходит в собственность горнодобывающих компаний. Кроме всего прочего, было много случаев, когда они откровенно лукавили. При вывозе за границу руды в таможенной декларации указывалось наличие одного количества драгметалла в тонне, а после того как проводили проверку в лаборатории, оказывалось, что процент золота гораздо выше заявленного.

В минэкономики также пояснили, что экспортные пошлины будут распространяться только на вывоз руды и концентрата в Китай , а в страны Евразийского экономического союза товар будет следовать без таможенных платежей.

Остается добавить, что результаты исследования планируется рассмотреть в парламенте.

Справка «РГ»

В 2017 году, по данным Горно-металлургического профсоюза КР, предприятия горнодобывающей отрасли республики выплатили в бюджет почти 10 миллиардов сомов налогов.

Тем временем

Много претензий к горнякам предъявляется по поводу лицензий. Так, в конце марта 2018 года Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

По версии следствия, с 2003 по 2016 годы чиновники незаконно продлевали сроки действия лицензионных соглашений, единственным требованием которых являлось составление технико-экономического обоснования и проекта разработки разведанного еще в советский период месторождения золота, серебра и меди «Куру-Тегерек». В результате государству был причинен крупный ущерб в размере 338 миллионов сомов.

— При соблюдении действующего порядка указанное месторождение подлежало выставлению на конкурс с привлечением потенциальных инвесторов, — отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, компания, с которой были заключены лицензионные соглашения, в пойме реки Чакмаксуу в Жалал-Абадской области в период с 2015 по 2017 годы самовольно добывала песчано-гравийную смесь.

— По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 275 (нарушение правил охраны и использования недр) Уголовного кодекса КР, — добавили в Генпрокуратуре.