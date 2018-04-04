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Оформление и оснащение нового зоопарка Перми завершится во втором квартале 2019 года
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Оформление и оснащение нового зоопарка Перми завершится во втором квартале 2019 года 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вместе с главой региона Максимом Решетниковым он обсудил ход строительства нового городского зоопарка. К началу апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. Сейчас на объекте работают более 350 человек, задействовано 50 единиц техники. Завершена первая очередь работ будет в августе.
Перед открытием для посетителей в зоопарке следует провести дополнительные работы. «В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием», — заявил губернатор.
Оформление зоопарка включит в себя естественный ландшафт, типичный для чреды обитания разных животных. Декоративное оформление даст возможность уйти от концепции содержания животных в клетках.
Работы по тематизации первой очереди проведут во втором квартале 2019 года. После потребуется получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для содержания животных в новом зоопарке. После этого последует их транспортировка, закупка новых животных. Три месяца они будут адаптироваться на новом месте, после пройдут карантин. Только после этого новый зоопарк откроет двери для первых гостей.
«Ничего подобного по объему, по количеству тематических зон я нигде не видел, нигде не строится. Проект грандиозный по своим масштабам. Надеюсь, что, когда мы все сделаем, и двери биопарка распахнутся, мы увидим, что он будет востребован не только детьми, но и взрослыми», — отметил будущую уникальность строящегося объекта Олег Тони.
Фото: пресс-служба губернатора
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