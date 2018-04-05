Верховная Рада призвала провести международные консультации для запрета «Северного потока-2»

Верховная Рада Украины призвала провести международные консультации для запрета строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении украинского парламента.

«Принято постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода „Северный поток-2“ и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира»», — говорится в сообщении.

По мнению украинских депутатов, реализация «Газпромом» проекта «Северный поток-2» приведет к утверждению абсолютной монополии России на газовом рынке Европы. В таком случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы.

«Таким образом, последствия реализации проекта «Северный поток-2» идут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут энергетический кризис, экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а затем и планеты в целом», — говорится в постановлении.

Верховная Рада утвердила обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Кроме того, Верховная Рада поручила правительству Украины безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода «Северный поток-2».