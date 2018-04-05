Ещё
Верховная Рада призвала провести международные консультации для запрета «Северного потока-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховная Рада призвала провести международные консультации для запрета «Северного потока-2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Верховная Рада Украины призвала провести международные консультации для запрета строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении украинского парламента.
«Принято постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода „Северный поток-2“ и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира»», — говорится в сообщении.
По мнению украинских депутатов, реализация «Газпромом» проекта «Северный поток-2» приведет к утверждению абсолютной монополии России на газовом рынке Европы. В таком случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы.
«Таким образом, последствия реализации проекта «Северный поток-2» идут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут энергетический кризис, экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а затем и планеты в целом», — говорится в постановлении.
Верховная Рада утвердила обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.
Кроме того, Верховная Рада поручила правительству Украины безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода «Северный поток-2».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Пивовары оценили падение производства и продаж пива в России в 35% за 10 лет В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании Почты России Исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу РФ, Ирана и Китая по «делу Скрипаля»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова72
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»553
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение