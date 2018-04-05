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Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2»
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Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: stoletie.ru
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток-2», соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» России на газовом рынке Европы.
"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", — говорится в заявлении.
Украинские парламентарии также призвали правительство безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком». Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
В конце марта Германия разрешила на строительство «Северного потока-2». Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.
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