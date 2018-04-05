Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2»

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток-2», соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В Раде считают, что из-за строительства газопровода утвердится «абсолютная монополия» России на газовом рынке Европы.

"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", — говорится в заявлении.

Украинские парламентарии также призвали правительство безотлагательно провести консультации с Европейской комиссией относительно недопущения строительства газопровода.

Латвии и Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии , рядом с действующим «Северным потоком». Ранее в марте главы парламентов Литвы Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину . По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия