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Ремонт улицы Тургенева в Краснодаре остановлен
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Ремонт улицы Тургенева в Краснодаре остановлен 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ЗСК в комитете по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства прошло совещание. Самой острой проблемой для обсуждения стала судьба двух краснодарских дорог — Тургенева и Новороссийской.
«Дорогу на Тургенева разрыли и оставили. Начали делать и бросили. Это совершенно недопустимо», — заявил глава комитета Владимир Чепель.
Как объяснили подрядчики, работы на улице Тургенева затянулись из-за того, что выделенные средства не были освоены в срок. Контракт на проведение работ был заключен не в июне, как планировалось, а только в октябре. В настоящее время средств для их продолжения нет. Финансирование на продолжение работ можно будет получить ближе к июлю. Для этого требуется не меньше 150 миллионов рублей, которые могли бы поступить в виде кредита. Однако, по словам компании-подрядчика, банки не готовы предоставить такую сумму.
Парламентарии предложили разработать график реконструкции Тургенева, отметив, что, при отсутствии финансирования, он будет условным. Напомним, что работы на этой улице планировали уложить в срок с 8 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года.
На улице Новороссийской, как отметили депутаты, работы собираются закончить 25 апреля 2018 года. Изначально реконструкция здесь должна была завершиться в декабре 2017-го. За просрочку на объект наложен штраф — 185 миллионов рублей.
Причины задержки в сроках выполнения работ — погода, некорректная проектно-сметная документация, неучтенные в схемах коммуникации и недочеты в проектировании, сообщают в пресс-службе ЗСК.
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