Что спасёт от утечки газа? 

После взрывов, вызванных утечкой газа, власти обещали заняться проблемой. Что предлагают чиновники, чтобы обезопасить нашу жизнь? Е. Захарченко, СПб
Парламентарии Санкт-Петербурга во втором чтении приняли поправки в технический регламент о безопасности. Согласно проекту, в каждой квартире с газовой плитой или колонкой должны появиться специальные датчики, улавливающие утечку.
— Установка таких газоанализаторов защитит жильцов от опасного соседства. А также возможных неблагоприятных последствий собственного легкомыслия, — говорит автор поправок депутат Денис Четырбок. — Очень часто аварии вызваны неправильным обращением с оборудованием, самовольным подключением к газу и невнимательностью людей. Предположительно, в новых домах датчики будут устанавливать при строительстве, а в старых — при капитальном ремонте.