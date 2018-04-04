Что спасёт от утечки газа?

После взрывов, вызванных утечкой газа, власти обещали заняться проблемой. Что предлагают чиновники, чтобы обезопасить нашу жизнь? Е. Захарченко, СПб

Парламентарии Санкт-Петербурга во втором чтении приняли поправки в технический регламент о безопасности. Согласно проекту, в каждой квартире с газовой плитой или колонкой должны появиться специальные датчики, улавливающие утечку.