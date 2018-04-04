Деми Ловато поцеловалась в засос с Кейлани

Ох уж эти девчонки! Всё случилось во время концертного шоу Деми Ловато. На сцену вышла близкая подруга певицы рэперша Кейлани. Во время одного из номеров, Кейлани нежно обняла подругу и поцеловала в засос.