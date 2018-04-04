Деми Ловато поцеловалась в засос с Кейлани 

Ох уж эти девчонки! Всё случилось во время концертного шоу Деми Ловато. На сцену вышла близкая подруга певицы рэперша Кейлани. Во время одного из номеров, Кейлани нежно обняла подругу и поцеловала в засос.
Выглядит поцелуй, кстати, не пошло и очень даже сексуально. Видео вмиг попало в тренды социальных сетей и рискует стать самым рекордным на этой неделе. После исполнения песни, Деми призналась Кейлани: «Моя малышка, я тебя люблю. Спасибо тебе за твою любовь» и продолжила шоу. Что это? Женская дружба или что-то большее. Напомним, что самым популярным поцелуем двух девушек в истории шоу-бизнеса считается Мадонны и Бритни Спирс.