Дарья Мороз делает «домашнюю работу» по немецкому языку даже во время гастролей

Известная актриса Дарья Мороз во время гастролей в Сургут выкроила некоторое время для выполнения «домашней работы» по немецкому языку. Снимок, запечатлевший этот процесс, она опубликовала в личном микроблоге, чем вызвала немало вопросов у своих поклонников в сети.

Популярная российская актриса театра и кино несколько дней назад отправилась в Сургут, чтобы откатать перед местными зрителями ледовое шоу, постановщиком которого является Илья Авербух . Но даже такое непростое путешествие и участие в представлении не смогли сбить артистку с нужного настроя в изучении иностранного языка. «Коньки-коньками, а учиться надо… Хоть в Тюмени , хоть в самолёте, хоть в Сургуте. А вы где делаете „домашку“?»

Подобное стремление Заслуженной артистки России вызвало у ее поклонников только похвалу. Правда, некоторая часть не совсем поняла, зачем Дарье нужен именно немецкий. Но от этого одобрительных откликов в ее адрес не стало меньше, а скорее наоборот. Часть Интернет-пользователей отметила, что этот язык не так-то просто и учить и Мороз заслуживает уважения за свое стремление. «Дашуля, какая Вы умница, как Вы все успеваете?» «Я до сих пор сама себе „домашку“ задаю и делаю в любую свободную минутку. Язык нуждается в постоянной тренировке, а так как я еще и методист, то изучать статьи и новые методики — это просто не обсуждается…» «А вы, Даша, просто двигатель вечный, смотрю, удивляюсь, радуюсь, любуюсь…» «О, дойче, как это непросто, с его артиклями, аккузативами, приставками в конце предложения!» «Немецкий язык мало кто любит, а ведь он очень логичный, в нем все работает по правилам — исключений очень мало. И правила построения слов очень понятные!» Кстати, сама артистка в общении с фанатами рассказала, почему она выбрала именно этот язык. Как оказалось, ее дочка учится в немецкой школе при посольстве Германии , и женщина просто хочет помогать своему ребенку.

А не так давно Мороз рассказала, что поставила себе цель — сесть к лету на продольный шпагат. И ее успехи немало впечатлили публику в сети.