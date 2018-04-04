Серовское предприятие загрязнило приток Сосьвы нефтепродуктами

Как сообщили в прокуратуре, ООО «Коммунальшик-Сотрино» имело в пользовании канализацию поселка Красноглииного. Оно принимало сточные воды от жилого фонда и сбрасывала их в коллектор, который был полностью разрушен. Грязные воды сливались без очистки прямо на землю и по канаве поступали в реку Сотринку, которая являлась притоком Сосьвы.

В ходе проверки выяснилось, что в сточных водах содержатся вредные вещества, содержание которых превышает норму: взвешенные вещества — в 8,52 раз, аммоний-ион в 68 раз, фосфат-ион в 2,5 раз, нефтепродукты в 3,8 раз. В том месте, где воды впадают в Состринку, превышены значение загрязняющих веществ: взвешенные вещества в 1,25 раз, аммоний-ион в 2,46 раз.