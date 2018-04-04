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Прокуратура и пожнадзор проверили крупнейший ТРЦ Югры
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Прокуратура и пожнадзор проверили крупнейший ТРЦ Югры 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте началась проводится проверка торговых центров на соблюдение норм противопожарной безопасности. Специалисты проверили ТЦ «Богатырь» и «Сити Центр». На днях прокуратура и пожнадзор посетили один из крупнейших ТРЦ региона — «Ауру».
Как сообщает ugra-news, внеплановые проверки проводятся по инициативе Генпрокуратуры. Задачей специалистов испытательной пожарной лаборатории из Ханты-Мансийска — определить, использовались ли при строительстве здания легко воспламеняющиеся материалы. Инспекторам пожнадзора и прокуратуры предстояло проверить на исправность датчики оповещения и дымоудаления, огнетушители и доступность эвакуационных выходов.
На сегодняшний день в крупных ТЦ пропуск новому работнику выдают, если тот прошел инструктаж по технике безопасности. Однако, на вопросы инспекторов работники не всегда отвечали правильно.
По словам инспекторов пожнадзора, нарушения во многих ТЦ совпадают. Среди самых распространенных — заставленные аварийные выходы, неработающие датчики.
«Арендаторы заходят и делают самостоятельно ремонт, часто не учитывая элементарных требований пожарной безопасности, не согласовывая с собственником здания. Нередко арендаторы создают новые помещения или вовсе не устанавливают датчики, или прикрепляют их для галочки — висит себе, закрытый чем-нибудь, и не в состоянии обнаружить задымление. Но и собственник тоже должен все это контролировать. В договоре это прописывается», — рассказал государственный инспектор по пожарному надзору по Сургуту Михаил Трефилов.
Проверка ТРЦ «Аура» заняла у ревизоров весь день. Следующими в списке стали — «Сити Молл» и еще почти сотня других торговых центров.
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