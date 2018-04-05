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Сахалинская Восточная горнорудная компания планирует поставлять уголь в Индию
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Сахалинская Восточная горнорудная компания планирует поставлять уголь в Индию 

Прайм 1 час назад
УГЛЕГОРСК (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 апр /ПРАЙМ/. Восточная горнорудная компания (ВГК), ставшая резидентом Свободного порта в Сахалинской области, планирует поставлять уголь в Индию, сообщил технический директор компании «Солнцевский угольный разрез» (дочернее предприятие Восточной горнорудной компании) Станислав Вегнер.
"Основная часть добытого в Углегорском районе угля идет на экспорт. Мы ввозим в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион — ред.). Самый большой потребитель — Республика Корея. Также уголь отправляется в Китай, Японию и Филиппины. Был пилотный вариант — Индия. Сейчас мы ждем оценки угля индийскими покупателями", — сказал Вегнер.
Угольный морской порт «Шахтерск» (собственный морской терминал ВГК) приступил в четверг к отгрузке угля после открытия весенней навигации. «Пришло первое судно под погрузку. На данный момент проверены все линии. Мы приступили к работе», — отметил заместитель исполнительного директора по эксплуатации производственно-перегрузочного комплекса «Угольный морской порт Шахтерск» Дмитрий Гордеев.
По его информации, перед предприятием на 2018 год стоит задача отгрузить до 8 миллионов тонн угля, что соответствует плану добычи на Солнцевском угольном разрезе Углегорского. Это почти в два раза больше предыдущего года. В 2017 году компания отгрузила через собственный терминал 4,6 миллиона тонн угля, еще 300 тысяч тонн угля было отгружено через сторонний терминал.
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