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Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты
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Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Премьер рассказал, что необходимо повышать эффективность вложений в объекты, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней. Об этом, по данным «ТВ Центра», на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина подчеркнул, что госинвестиции свыше полутора миллиардов рублей нуждаются в обосновании. Введение такой меры позволит избежать завышения смет в ходе проектирования и непосредственно строительства.
Еще одной темой заседания стало противодействие незаконному обороту поддельных промышленных товаров и продуктов питания. Премьер заявил о необходимости очистить рынок от продукции, которая может быть опасна для покупателей.
"Нужно совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга. На всё это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата или товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачивается через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом", — отметил премьер.
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