Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты

Премьер рассказал, что необходимо повышать эффективность вложений в объекты, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней. Об этом, по данным «ТВ Центра», на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина подчеркнул, что госинвестиции свыше полутора миллиардов рублей нуждаются в обосновании. Введение такой меры позволит избежать завышения смет в ходе проектирования и непосредственно строительства.

Еще одной темой заседания стало противодействие незаконному обороту поддельных промышленных товаров и продуктов питания. Премьер заявил о необходимости очистить рынок от продукции, которая может быть опасна для покупателей.