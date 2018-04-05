Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты 

Премьер рассказал, что необходимо повышать эффективность вложений в объекты, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней. Об этом, по данным «ТВ Центра», на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина подчеркнул, что госинвестиции свыше полутора миллиардов рублей нуждаются в обосновании. Введение такой меры позволит избежать завышения смет в ходе проектирования и непосредственно строительства.
Еще одной темой заседания стало противодействие незаконному обороту поддельных промышленных товаров и продуктов питания. Премьер заявил о необходимости очистить рынок от продукции, которая может быть опасна для покупателей.
"Нужно совершенствовать законодательную базу, разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот таких промышленных товаров, скоординировать работу всех органов власти, а также наладить систему государственного мониторинга. На всё это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата или товаров, которые имеют непонятное происхождение, просачивается через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом", — отметил премьер.