Кабмин установил порядок оценки эффективности вложений в инновационные проекты

Согласно пояснительной записке к документу, основной целью принятых решений стало формирование единой методологической базы, основных принципов и критериев оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности.

Отмечается, что к критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены соответствие фактически достигнутых институтом результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), а также обоснованность планов (прогнозов) в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института. Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.

В настоящее время правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития со стороны проверяющих органов применяются действующие правила проверки бюджетных организаций.