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Кабмин установил порядок оценки эффективности вложений в инновационные проекты
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Кабмин установил порядок оценки эффективности вложений в инновационные проекты 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. Документ размещен в среду на сайте кабмина.
Согласно пояснительной записке к документу, основной целью принятых решений стало формирование единой методологической базы, основных принципов и критериев оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности.
Отмечается, что к критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены соответствие фактически достигнутых институтом результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), а также обоснованность планов (прогнозов) в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института. Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.
В настоящее время правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития со стороны проверяющих органов применяются действующие правила проверки бюджетных организаций.
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