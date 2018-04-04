Кабмин определит эффективность бюджетных инвестиций

До сих пор не было правил оценки эффективности инновационной деятельности, утвержденных на законодательном уровне, отметил кабмин. Проверяющие органы применяли в отношении институтов инновационного развития правила проверки бюджетных организаций. Однако такой подход не учитывает специфику инновационной деятельности.

"Подписанным постановлением утверждены правила оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при такой оценке критерии", — говорится в справке к постановлению.

"К критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены в том числе соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института", — заявил кабмин.

Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности института критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.

Отмечается, что принятые решения позволят сформировать единую методологическую базу, устанавливающую основные принципы и критерии оценки эффективности использования средств, направляемых на господдержку инновационной деятельности, которые могут применяться проверяющими органами к получателям господдержки.