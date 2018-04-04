Это делают не инопланетяне: ростовчан призвали не уродовать благоустроенные парки

Отчёт администрации города по реконструкции и благоустройству парков и скверов, а также фасадов зданий в центре в рамках подготовки города к проведению ЧМ-2018 заслушали 3 апреля на заседании городской думы Ростова.

В первую очередь благоустраивали объекты, примыкающие к фанзоне и зданиям, задействованным в ЧМ-2018. В парках имени 1 мая и Вити Черевичкина заменили тротуарную плитку, установили новые лавочки, урны и другие малые садовые формы. В парке им. М. Горького полностью отреставрировано здание обсерватории, для него даже закуплено новое оборудование. Самым дорогостоящим и значимым проектом стал новый парк, созданный в левобережной зоне. На его обустройство было потрачено почти 700 млн рублей. Открытие запланировано на 1 мая.

С наступлением тепла в парках города высадят более 150 000 летних цветов. Ими украсят клумбы, альпийские горки и цветочные напольные вазы.

Председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко в своей речи отметил, что главное теперь не презентовать гостям донской столицы обновленные зоны отдыха, а сохранить их в хорошем состоянии для дальнейшего пребывания там ростовчан.

«Обидно становится, когда деньги, потраченные на благоустройство, пропадают зря. Ведь не инопланетяне же уродуют газоны на Журавлёва или в сквере Покровском. Это, к сожалению, делают наши горожане. Так что хотел бы призвать бережнее относиться к тому, что сделано. В конце концов это бюджетные, то есть наши с вами, деньги, — комментирует Нестеренко.

Ремонт крыш и фасадов также стал одной из главных тем доклада. По словам председателя комиссии гордумы по городском хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергея Ковалёва , в минувшем году было отремонтировано 65 домов. Сумму на это потратили внушительную — 432 млн рублей. «Комиссия объехала несколько домов и проверила работу. Конечно, у нас возник ряд замечаний, — заявил чиновник. По его словам, основные замечания касались недочетов в работе подрядчиков. Неудачно выбранный цвет фасада, невнимательность в работе все эти недочеты подрядчиков заставят ликвидировать в кратчайшие сроки. Кроме того, в двух дома по адресам Большая Садовая, 25 и Серафимовича, 77 ремонт провести не удалось.

»Но тут вина не администрации, а подрядных организаций, сорвавших контракт. Тем не менее, мы рекомендовали администрации впредь быть внимательнее при выборе подрядчиков. Потому что далеко не каждая компания может выполнить столь сложные работы. Да ещё и в сжатые сроки, — комментирует Сергей Ковалев.