От старых кукол до часов за 1,5 миллиона: экскурсия по комнате забытых вещей в аэропорту Кольцово

Помните трогательную историю с медвежонком, которая произошла в аэропорту Кольцово год назад? Под новый год маленькая Ульяна с мамой полетела на море и случайно оставила игрушку в зале ожидания. Медвежонка нашли и приютили сотрудники аэропорта. Когда девочка вернулась с отдыха, в аэропорту ее встречал мишка.

Это не единственная история о забытой в Кольцово вещи, которая закончилась хеппи-эндом. Например, совсем недавно пассажир рейса Екатеринбург Ереван забыл во время досмотра швейцарские часы Breguet стоимостью 1,5 миллиона рублей! Мужчина улетел, а часы остались. Но они не потерялись, а попали в специальную комнату, где хранят все забытые пассажирами вещи. В этот же день через доверенное лицо часы передали их владельцу.

Кстати, эти часы стали самой дорогой когда-либо забытой в аэропорту Кольцово вещью.

От глаз пассажиров комната забытых вещей скрыта. Для журналистов Е1.RU сделали исключение и пустили в тайную комнату, а также показали, какие забытые вещи сейчас в ней хранятся.

— Эта комната у нас существует с начала работы аэропорта, ведь пассажиры всегда что-нибудь да забывают, — рассказывает руководитель группы розыска багажа аэропорта Кольцово Анна Могорита. — В среднем около пяти вещей в день к нам приносят. Какие-то забирают сразу, а какие-то остаются на хранении.

В 2017 году пассажиры аэропорта Кольцово забыли около 1650 вещей. Чаще всего, по данным аэропорта, вещи теряют женщины 30–40 лет.

— Вещи забывают в самолете, на досмотре, в зале ожидания или в кафе, — говорит Анна. — В таких случаях сперва по громкой связи делают объявление, но если хозяин вещи не объявляется, тогда ее передают нам — в бюро находок. Каждая найденная вещь оформляется актом, и информация заносится в журнал учета найденных вещей. Мы не храним только паспорта и деньги — это сразу сдается в полицию.

Чаще всего пассажиры забывают: очки, телефоны, ключи, книги, перчатки, головные уборы и шарфы, зонтики, детские вещи и игрушки. Среди самых необычных вещей, найденных когда-либо в аэропорту Екатеринбурга: зубной протез, топор, коса для покоса травы, клетчатая сумка с четырьмя пожарными рукавами, чугунный утюг, швейная машинка в деревянном чехле, костыли и мужской театральный сюртук.

— Истории их появления самые обычные, кто-то эти вещи забыл в аэропорту или в самолете, а потом их к нам принесли, — говорит Анна Могорита. — Могу предположить, что какие-то из этих вещей были просто оставлены пассажирами за ненадобностью, так как за ними потом никто не возвращается.

Чтобы получить забытую вещь, пассажиру придется подтвердить, что именно он ее владелец.

— Необходимо подробно описать вещь: что именно, когда и где потеряли, цвет, размер, модель, производитель. В общем, все обстоятельства, которые могли бы указывать на принадлежность вещей именно вам. А получить вещь можно в аэропорту при предъявлении документа, удостоверяющего личность, — уточняет Анна Могорита.

Сейчас в комнате хранится около 450 вещей. Дольше всех здесь «живет» портплед с деловым мужским костюмом Boss. Он хранится с апреля 2017 года.

— Попал он к нам с рейса из Санкт-Петербурга , — уточнила Анна Могорита. — Владелец этого костюма объявился. Он нам позвонил и оставил свой контактный номер телефона. За костюмом он так и не пришел, потому что находится в другом городе. А телефон, который он оставил, оказался неверным. Обычно такие вещи хранятся полгода, но я приняла решение продолжить его хранить, так как хозяин все же объявился, да и места костюм много не занимает.

Одежда хранится в комнате забытых вещей не больше полугода, потом ее выбрасывают. А ценные вещи, такие как телефоны, айфоны, планшеты, украшения, продолжают храниться и дальше.

— Многие аэропорты мира практикуют распродажи забытых вещей. Мы таким не занимаемся, — говорит Анна. — Но бывало, что забытые детские вещи мы передавали на благотворительность в детские дома.

Долгое время здесь хранилась дорогая фотокамера. Однажды в аэропорт позвонила женщина, которая от знакомых узнала, что в Кольцово есть место, куда стекаются все забытые пассажирами вещи. Она поинтересовалась, не находили ли фотоаппарат.

— Она была очень счастлива, — вспоминает руководитель группы розыска багажа аэропорта Анна Могорита. — Люди всегда благодарны. Они в восторге от того, что не потерялось, не пропало. Ведь мысленно они уже попрощались с этой вещью.

Если вы вдруг потеряете в аэропорту какую-нибудь вещь, звоните по телефону: +7 (343) 226-85-65.