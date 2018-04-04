К чему может привести отказ Косова от создания сербских автономий

Власти Косова не намерены создавать на территории края сербские автономии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства самопровозглашённого государства. Появление Сообщества сербских общин на севере края было предусмотрено договорённостями о нормализации двусторонних отношений. Более того, в последнее время на косовской территории организуются провокации, направленные на срыв диалога между сторонами. На этом фоне Белград заявил, что примет ответные меры в случае насилия против косовских сербов. К чему может привести рост напряжённости на Балканах, выяснял RT. Между албанскими властями Косова и Сербией развивается новый конфликт, который рискует перерасти в силовое противостояние. Причиной может стать отказ Приштины от создания Сообщества сербских общин (ССО) на севере частично признанного государства. Соглашение об этом ранее было достигнуто между Приштиной и Белградом, однако косовские власти долгое время уклонялись от его исполнения, а в конце марта нынешнего года правительство самопровозглашённой республики и вовсе заявило, что отказывается разрабатывать нормативную базу для ССО без внесения поправок в конституцию Косова.

«Ни одно официальное лицо Косова не может принимать решения о создании ССО вне рамок Конституции», — говорится в заявлении пресс-службы правительства Косова.

В заявлении также отмечается, что только после внесения изменений в основной закон края будет решено, «когда и как начнётся работа над созданием статута ССО». При этом ничего не говорится о том, когда планируется поменять Конституцию и планируется ли это делать вовсе.

«Шаг назад»

Правительство Сербии считает границы с Косово административными, а власти в самом крае — государственными. Сейчас пересечение границы между косовской территорией и остальной частью Сербии регулируется Соглашением о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключённым в апреле 2013 года в Брюсселе при посредничестве Евросоюза . Этим же договором было предусмотрено создание Сообщества сербских общин (ССО).

Как сказано в приложении к брюссельскому договору, ССО должно обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. Кроме того, Сообщество сербских общин должно было получить границы: предполагалось, что в него войдёт десять муниципалитетов, населённых преимущественно сербами. Однако Приштина затягивает процесс создания этого административно-территориального образования, что не мешало сербским и косовским властям всё же вести переговоры о дальнейшей нормализации отношений.

Однако они резко прервались в январе 2018 года, когда в сербской части города Косовска-Митровица был убит влиятельный сербский политик, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Это преступление до сих пор остаётся нераскрытым.

А 26 марта нынешнего года в северной части края был задержан директор канцелярии правительства Сербии по проблемам Косова и Метохии Марко Джурич . Он прибыл в город Косовска-Митровица для участия в круглом столе по вопросам внутрикосовского диалога между албанским и сербским населением края. Спецназ МВД Косова ворвался в зал, где проходило мероприятие, и, применив силу, задержал политика, после чего отвёз на пункт перехода границы с Сербией «Мерджаре», где Джурича передали представителям сербской полиции.

Поводом для столь резких действий по отношению к чиновнику из Сербии стало то обстоятельство, что он прибыл на косовскую территорию без разрешения Приштины.

«Сегодняшнее событие в Митровице представляет собой шаг назад. Надеюсь, что холодные головы смогут успокоить ситуацию», — прокомментировал выдворение сербского политика посол США в Белграде Кайл Скотт в своём Twitter.

«Огорчены грубой провокацией Приштины и полностью солидарны с Джуричем и с Сербией», — сказал российский дипломат.

Накануне по поводу сложившейся ситуации в Косове высказалась премьер-министр Сербии Ана Брнабич . Она подчеркнула, что Белград может предпринять самостоятельные шаги по созданию ССО без участия косовских властей.

«Если Приштина не хочет выполнять свои обязательства, то я, конечно же, полностью поддержу сербов Косова и Метохии в процессе создания Сообщества сербских общин. Это должно произойти в течение апреля», — сказала глава сербского кабинета министров, оговорившись, что Белград стремится всеми силами сохранить мир и стабильность в регионе.

Однако, по словам главы сербского кабмина, этого нельзя сделать без «усилий с обеих сторон».

«Будем расценивать как нападение на Сербию»

«Я думаю, что отношение к наркобарону Пабло Эскобару в момент его задержания было лучше, чем то, как обращались с Джуричем косовские полицейские», — сказал Дачич.

Также он подчеркнул, что действия представителей МВД Косова могли привести к серьёзным столкновениям с сербским населением края.

«Впредь любое нападение на северные части Косова мы будем расценивать как нападение на Сербию», — заявил глава МИД Сербии.

При этом он не уточнил, какие действия в ответ может предпринять Белград и что именно правительство страны будет расценивать как «нападение». В то же время сербский министр иностранных дел отметил, что правительство страны настаивает на создании ССО и согласно ждать соответствующих действий Приштины только до 20 апреля, а потом «посмотрит, что делать дальше».

Румыния и В обострение конфликта между Белградом и Приштиной внесло свой вклад и руководство Европейского союза. Дело в том, что власти Косова получили приглашение участвовать в саммите «ЕС — Западные Балканы», который должен пройти 17 мая в Софии . Это вызвало резкую реакцию Сербии, правительство которой подчеркнуло, что не все члены Евросоюза признали независимость края. Более того, Испания Кипр (три члена ЕС, которые продолжают считать край сербской территорией) выразили сомнения в том, что будут принимать участие в мероприятии. Неоднозначно по вопросу саммита в Софии с участием Косова высказался и МИД Словакии , представитель которого Петер Суско заявил, что от Братиславы в болгарскую столицу поедут премьер-министр Петер Пеллегрини и глава Министерства иностранных дел страны Иван Корчок, а вот «практический аспект участия Братиславы в саммите ещё не определён».

На пороге новой войны

Некоторые аналитики, опрошенные RT, полагают, что противостояние Приштины и Белграда в среднесрочной перспективе может перерасти в новую войну на Балканах. Такого мнения, в частности, придерживается эксперт по проблемам республик бывшей Югославии Александр Кравченко

«Ситуация, помимо провокационных действий Приштины, усугубляется общей тенденцией ухудшения безопасности в регионе. Это связано с тем, что в Косове и в части Македонии через какое-то время может появиться незаконное квазигосударственное образование по примеру запрещённого в РФ ИГИЛ*. Напомню, что немало албанских жителей Косова отправлялись в Сирию Ирак для участия в боевых действиях на стороне различных исламистских формирований. С другой стороны, Александар Вучич предпринял ряд шагов для укрепления вооружённых сил этой страны, в том числе закупил новые образцы вооружения в России и в других государствах», — отметил эксперт.

В то же время собеседник RT подчеркнул, что для начала боевых действий должен произойти новый, гораздо более серьёзный виток напряжённости.

«Белград собирается стать членом Евросоюза — это один из основных пунктов программы нынешнего главы Сербии Вучича. И психологически сербы не готовы воевать за эту землю, скорее, они согласятся отдать её в обмен на то, чтобы войти в ЕС. Однако всё может измениться в случае резкой вспышки насилия против сербского меньшинства края. Если по телевизору или в интернете покажут отрезанные головы сербов, то настроения в обществе Сербии могут поменяться радикально», — сказал Кравченко.

По его словам, если война начнётся, то ни о какой евроинтеграции Сербии речи уже не будет.

«Но сама война будет возможна, только если Евросоюз и США в той или иной форме дадут на неё добро», — отметил Кравченко.

Директор центра стратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович, в свою очередь, уверена, что нынешняя эскалация конфликта вокруг Косова не приведёт к военному противостоянию правительства Сербии с косовскими властями.

«Чтобы воевать, нужна сильная армия и достаточное количество оружия, боеприпасов и объектов военной инфраструктуры. Ничего этого у обеих сторон пока нет», — сказала Трифкович в интервью RT.

По её словам, нынешняя ситуация на севере Косова прямо вытекает из Брюссельского договора 2013 года, который был подписан Белградом.

«До этого север края контролировался сербскими силовиками, и албанские силовые структуры не могли туда попасть. Сейчас мы полностью передали контроль над этой территорией Приштине, причём сделали это добровольно, не получив ничего взамен. В этом смысле заявления премьера Брнабич о том, что мы самостоятельно создадим Союз сербских общин, не имеют особого смысла, так как практических возможностей это сделать у нас фактически нет», — прокомментировала ситуацию Трифкович.

По словам эксперта, единственное, что сейчас Сербия может сделать для защиты своих интересов в Косове, — это выйти из Брюссельского договора и вынести вопрос о крае в Совет Безопасности ООН

«Очевидно, что этот договор не отвечает нашим интересам. Поэтому мы вполне вправе отозвать свою подпись под ним и вернуться к резолюции Совета Безопасности ООН 1244, где подчеркивается суверенитет и территориальная целостность Союзной Республики Югославии, правопреемницей которой является Сербия. Это будет абсолютно соответствовать всем нормам международного права», — заключила Трифкович.

Напомним, в момент начала распада Югославии в 1991 году албанская часть косовского населения завила о стремлении отделиться от этого государства и создать свою независимую республику. В 1999 году авиаудары стран НАТО вынудили югославского главу Слободана Милошевича вывести войска и подразделения МВД страны из Косова. Взамен туда был введён миротворческий контингент ООН , который, однако, не смог помешать беспорядкам и преследованиям сербов на этой территории в 2004 году.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. К настоящему моменту суверенитет Косова признан большинством стран мира. Однако Белград на официальном уровне заявляет, что считает эти земли своей территорией. Независимость Косова также не признают Россия, Китай Индия , Испания, Греция , Словакия, Кипр, Румыния и некоторые другие страны мира. До войны 1998 года сербы составляли около 15% населения Косова, сейчас их осталось менее 6% от общего числа жителей края. В настоящее время в Косове проживают около 100 тыс. сербов, главным образом на севере края.