В Беларуси вводят электронное управление персоналом

Электронное управление персоналом вводят на предприятиях Беларуси , передает «МИР 24».

Это компьютерные программы, которые распределяют обязанности между работниками. Они контролируют процесс создания изделий от начала разработки до его сборки.

«Развитие предприятия невозможно без широкого использования информационных технологий на всех этапах. На этапах разработки, производства. Невозможно управлять предприятием без новейших технологий в системе планирования организации производства», — указал генеральный директор предприятия по производству медицинского оборудования Владимир Линев.

Эти производственные ноу-хау сейчас обсуждаются в российско-белорусском экспертном клубе.

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