Свалка на слиянии Клязьмы и Нерехты

Фото из группы «Подслушано Ковров» соцсети «Вконтакте»

Садоводы из Ковровского района вчера забили тревогу: в водоохранной зоне сразу двух рек — Клязьмы и Нерехты, в районе их слияния, выросла громадная (около сотни грузовых машин) свалка.

Впервые данная территория была нарушена в прошлом году. В августе сюда начали свозить самосвалами грунт. Садоводы пожаловались губернатору, после чего администрации Ковровского района было поручено провести разъяснительную работу с жителями. Как сообщили населению чиновники райадминистрации, собственник земельного участка имеет планы построить в устье Нерехты рыболовную базу и кафе. Отметим, что завоз грунта после того, как жители пожаловались Орловой, сразу же прекратился.

Каково же было удивление местных, когда на площадку пару дней назад вновь начали массово свозить, но уже не грунт, а мусор. Сначала мусоровозы с аббревиатурой МУП «Спецавтохозяйства» (САХ) возили сюда твердые бытовые отходы. А затем на самосвалах сюда привозили мусор явно промышленного производства. Помимо битого стекла и сломанных рам сюда привезли много пластмасс, поролона и прочих синтетических материалов из-за чего свалка постоянно горит и дымит.

Один из активистов протестного движения провел собственное расследование. В кучах горящего мусора он обнаружил проектные документы «Ковровского механического завода» (ПАО «КМЗ»). А еще — письма из ящиков жителей поселка Первомайский Ковровского района. Так что природа происхождения мусора известна. Данные документы были зафиксированы прибывшими на место горения свалки спасателями МЧС

Жители решили обратиться с жалобой в природоохранную прокуратуру и губернатору Светлане Орловой

Более подробно посмотреть факты, обнаруженные и зафиксированные дачниками, можно в видеосюжете.