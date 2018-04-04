Ещё
Свалка на слиянии Клязьмы и Нерехты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свалка на слиянии Клязьмы и Нерехты 

ТВ-МИГ 24 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано Ковров» соцсети «Вконтакте»
Садоводы из Ковровского района вчера забили тревогу: в водоохранной зоне сразу двух рек — Клязьмы и Нерехты, в районе их слияния, выросла громадная (около сотни грузовых машин) свалка.
Впервые данная территория была нарушена в прошлом году. В августе сюда начали свозить самосвалами грунт. Садоводы пожаловались губернатору, после чего администрации Ковровского района было поручено провести разъяснительную работу с жителями. Как сообщили населению чиновники райадминистрации, собственник земельного участка имеет планы построить в устье Нерехты рыболовную базу и кафе. Отметим, что завоз грунта после того, как жители пожаловались Орловой, сразу же прекратился.
Каково же было удивление местных, когда на площадку пару дней назад вновь начали массово свозить, но уже не грунт, а мусор. Сначала мусоровозы с аббревиатурой МУП «Спецавтохозяйства» (САХ) возили сюда твердые бытовые отходы. А затем на самосвалах сюда привозили мусор явно промышленного производства. Помимо битого стекла и сломанных рам сюда привезли много пластмасс, поролона и прочих синтетических материалов из-за чего свалка постоянно горит и дымит.
Один из активистов протестного движения провел собственное расследование. В кучах горящего мусора он обнаружил проектные документы «Ковровского механического завода» (ПАО «КМЗ»). А еще — письма из ящиков жителей поселка Первомайский Ковровского района. Так что природа происхождения мусора известна. Данные документы были зафиксированы прибывшими на место горения свалки спасателями МЧС.
Жители решили обратиться с жалобой в природоохранную прокуратуру и губернатору Светлане Орловой.
Более подробно посмотреть факты, обнаруженные и зафиксированные дачниками, можно в видеосюжете.
ТВ-МИГ: последние новости
Над «Ковров моллом» сгустились чрезвычайные тучи Лжеизобретатель обманул «Тепловые сети» на 113 млн рублей Любителей громкой музыки ожидает штраф, а аграриев господдержка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов111
США восхитились новым российским корветом90
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»191
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение