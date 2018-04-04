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В Башкирии мужчина украл у военных мину
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В Башкирии мужчина украл у военных мину 

ufa1.ru 24 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Чишмах днем 3 апреля сотрудники Росгвардии устроили настоящий переполох. Оказалось, что у местного жителя в кладовке хранилась настоящая мина. В поселок вызвали саперов и ОМОН.
Боеприпас нашли в одном из подсобных помещений знакомые злоумышленника, вызвали росгвардейцев. Стреловидную мину безопасно извлекли на снег и осмотрели — оказалось, что это 160-миллиметровый боеприпас образца 1944 года, но все еще пригодный для устройства взрыва.
— Мужчину, хранившего мину, задержали. При допросе выяснилось, что еще во время службы в армии, он вынес мину с военного объекта, — сообщили в Росгвардии по Башкирии.
Мину передали в следственный отдел по Уфимскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
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