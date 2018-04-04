Президент устранил управляющие компании из расчетов по ЖКУ

Единый реестр застройщиков: последние новости

Застройщики через суд добились отмены незаконных ограничений на строительство жилья в Санкт-Петербурге

Минстрой предлагает не размещать детские комнаты в ТРЦ выше второго этажа. Эксперты считают, что проблема не в этом

Трагедия в Кемерово как следствие системных ошибок в отрасли: мнение эксперта