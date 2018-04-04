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Президент устранил управляющие компании из расчетов по ЖКУ
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Президент устранил управляющие компании из расчетов по ЖКУ 

Единый реестр застройщиков 25 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Новый закон позволяет потребителям заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов. Фото: www.pravozhil.com Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который дает потребителям коммунальных услуг возможность напрямую заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО), не прибегая к посредничеству управляющей компании. Об этом сообщается в публикации на портале правовой информации. Как напоминает сайт Кремля, соответствующий Федеральный закон №59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» принят Госдумой 23 марта и одобрен Советом Федерации 28 марта 2018 года. Подписанный документ вносит поправки в Жилищный кодекс России, меняющие порядок регулирования отношений, касающихся снабжения МКД коммунальными ресурсами и предоставления потребителям коммунальных услуг. А именно — исключает из этих отношений те управляющие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы, осуществляющие управление МКД, которые на практике допускают возникновение задолженности перед РСО и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как ранее заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, после отстранения управляющих компаний от сборов платежей за ЖКХ качество услуг повысится. Фото: www.168.ru
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