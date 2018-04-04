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В Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи
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В Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Московском зоопарке с наступлением тепла проснулись белогрудые ежи, передает агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора Светлану Акулову.
"Белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках", — сказала Акулова.
В пресс-службе зоопарка отметили, что на ежей можно посмотреть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».
Акулова добавила, что бурый и гималайский медведь пока не почувствовали наступления весны и продолжают спать.
В конце марта сообщалось, что в Московском зоопарке тушканчики почувствовали весну и вышли из спячки.
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