В Московском зоопарке вышли из спячки белогрудые ежи

"Белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках", — сказала Акулова.

В пресс-службе зоопарка отметили, что на ежей можно посмотреть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».

Акулова добавила, что бурый и гималайский медведь пока не почувствовали наступления весны и продолжают спать.

В конце марта сообщалось, что в Московском зоопарке тушканчики почувствовали весну и вышли из спячки.