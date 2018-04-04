В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . С наступлением тепла белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке, сообщается на сайте зоопарка.

Сейчас, в первые недели после спячки, ежи наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они потратили почти все свои жировые запасы.

Ежи — ночные животные, но в Московском зоопарке их можно увидеть и днем: в павильоне «Ночная жизнь» для животных поддерживают искусственные сумерки. Также они представлены на экспозиции «Фауна России».

Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти зверьки предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках.