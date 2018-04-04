Белогрудые ежи в Московском зоопарке вышли из спячки

В Московском зоопарке с наступлением тепла проснулись белогрудые ежи, спячка у медведей продолжается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Должно быть, каждый из нас знает, что с наступлением весны просыпаются медведи и выходят из своих берлог. Однако мало кто подозревает, что не только эти животные пробуждаются с приходом тепла. В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках», — пояснила С. Акулова.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что в столичном зоосаде ежей можно увидеть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России». «Поскольку ежи активны в ночное время, у посетителей гораздо больше шансов понаблюдать за ними именно в „Ночном мире“, где животные ведут свой обычный образ жизни под покровом искусственных сумерек. Однако и на экспозиции „Фауна России“ можно увидеть колючего зверька, вышедшего из своей норы в дневное время. Сейчас, в первые недели после спячки, ежи наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они тратят почти все свои жировые запасы», — констатировали в пресс-службе.

Там добавили, что еноты в зоосаде после спячки стали больше есть.

«Бурый и гималайские медведи, еноты, енотовидные собаки, сурки, тушканчики, сони, ежи и некоторые другие животные проводят холодные месяцы в состоянии сна. С наступлением весны животные начинают выходить из спячки. В этом году первыми проснулись тушканчики — точнее, их разбудили зоологи. Следом за ними от спячки очнулись белогрудые ежи и еноты. Что характерно, еноты уже несколько раз выходили из своих теплых домиков в зимнюю пору, чтобы проверить, пришла ли весна. Однако каждый раз после непродолжительной прогулки животные возвращались ко сну. Но сейчас можно сказать, что они пробудились окончательно: об этом можно судить по тому, что животные стали более активны, а также у них возрос аппетит», — отметил руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка Магомед Саралиев.

Как подчеркнули в пресс-службе, в настоящее время гости зоопарка уже могут увидеть ежей и енотов на экспозиции, а уже совсем скоро проснутся все обитатели зоопарка, проведшие зиму в спячке.