Госдеп не смог объяснить желание Хиллари Клинтон замять обсуждение «Новичка»

госдепе заявили, что «в соответствие со своей политикой госдепартамент не комментирует материалы, в том числе секретные документы, которые, возможно, были разглашены», передает РИА «Новости»

Согласно опубликованным порталом WikiLeaks документам госдепа, в апреле 2009 года экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в письменной форме рекомендовала американской делегации перед заседанием так называемой Австралийской группы избегать предметного обсуждения «книги Мирзаянова „Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию“ или так называемой „Вещества четвертого поколения“.

В документе также отмечается, что если кто-либо из участников предстоящего заседания поднимет вопрос о книге, нужно сослаться на „плохую осведомленность“ в этом вопросе и посоветовать „оставить это экспертам“.

Из других материалов, опубликованных WikiLeaks, следует, что такого же подхода по замалчиванию информации о книге Мирзаянова придерживалась и британская сторона, в том числе в рамках мероприятий ОЗХО в 2006 году.

В Австралийскую группу, занимающуюся вопросами контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия, входят 43 страны, преимущественно союзники США, а также представители Еврокомиссии

Накануне эксперты британской лаборатории „Портон Даун“ признали, что не нашли доказательств российского происхождения „Новичка“. В связи с этим президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого „Новичка“ способны изготавливать около 20 стран мира.