Первое заседание Молодежной думы города Иркутска состоится 6 апреля

6 апреля в 14.00 часов в думском зале (ул. Ленина, 14, каб. 72)

состоится первое заседание Молодежной думы города Иркутска . Планируется,

что молодые депутаты выберут председателя и заместителя председателя

Молодежной думы, а также утвердят состав комиссий и изберут их председателей.

Наблюдательный совет Молодежной думы 3 апреля утвердил итоги выборов

депутатов. Также Совет вынес рекомендации по кандидатурам на посты

председателя и заместителя председателя Молодежной думы города Иркутска.

Напомним, выборы депутатов Молодежной думы города Иркутска состоялись

24 марта 2018 года. На 21 место претендовал 31 кандидат. На сайте Думы

города Иркутска зарегистрировалось 2369 избирателей. В голосовании

принял участие 1121 избиратель. Таким образом, явка составила 47,3%.

Еще двое депутатов были выбраны из предыдущего состава Молодежной думы

и 12 депутатов были выбраны из кандидатов, делегированных общественными

организациями.