Как проходят массовые проверки пожарной безопасности и учебные эвакуации

Москва, Петербург, Сочи, Новосибирск, Владивосток : учебная эвакуация из торговых центров, кинотеатров, ресторанов, офисных центров идет по всей стране. Где-то применяют даже искусственное задымление — для полноты картины. О пожарной тревоге люди узнают по громкой связи.

«Внимание! Внимание! Важное сообщение для всех посетителей и персонала! В связи с техническими неполадками просим вас немедленно покинуть торговый центр. Следуйте к дверям с табличкой «Выход» или «Эвакуационный выход». ​

В одну из таких учебных эвакуаций попала москвичка Ольга. Это произошло в торговом центре «Метрополис». Людей всех вывели, а вот машины забрать не разрешили.

«Спуститься вниз на подземную парковку было невозможно, входы были перекрыты моментально. Мысль была такая — спуститься сразу за автомобилем. Потому что я спросила: а если бы я оказалась в подземном паркинге на автомобиле, вы бы меня выпустили? Они сказали: без проблем, мы бы вас выпустили. Сказали также, что автомобили отдадут бесплатно. Тревога закончилась где-то через час. Люди без верхней одежды стояли около здания и ожидали возможности войти в ТЦ».

По рассказу москвички Ксении, учебная эвакуация проходила в офисном центре. Об этом, правда, предупредили заранее. Тем не менее многие участники учений все равно остались недовольны.

«Уже все заранее сходили по своим делам, заранее поели, заранее собрались. А когда ты знаешь, что будет, когда будет, ты уже не так серьезно к этому относишься. Мы с коллегами это обсудили, и мнения разделились. Кто-то сказал, что это наоборот правильно, чтобы показать, как нужно себя вести, в каком порядке нужно вообще действовать, куда нужно идти. Ну, как я считаю, конечно, лучше было бы без предупреждения просто выйти, и по наитию уже идти вот именно к выходу. Мне кажется, так было бы намного лучше и эффект был бы больше».

Многих все же внезапная учебная эвакуация раздражает. Особенно, если люди пришли в те же самые торговые центры отдыхать. Может достаточно обойтись обучением персонала и охраны? Зачем дергать людей?

Вице-президент научно-производственного объединения «Пульс» Евгений Мешалкин говорит, что тренировки персонала и так проводятся. Но это только на предмет их необходимых действий при пожаре, а вот смоделировать условия, приближенные к реальным, без людей никак не получится.

Евгений Мешалкин вице-президент научно-производственного объединения «Пульс» «Если речь идет о безопасности людей, то главная задача таких учений — отработать тот вариант, который будет реализовываться при пожаре. В этой ситуации никак обойтись без посетителей не удается, это во всем мире, это так используется, все равно нравится это кому-то, не нравится, отработка этих действий проводится. То мы сначала в трагедию это все превращаем, слова сочувствия произносим; когда это лично нас касается, начинаем возмущаться, почему нас задействуют в этом деле. Каким образом срабатывает, скажем, открывание дверей у пожарных выходов? Это можно отрабатывать собственно с персоналом, а уже насколько получатся эти действия близко к реальным условиям, это всегда так происходит».