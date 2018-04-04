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Голая и красивая: Настя Каменских впервые обнажилась для фото
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Голая и красивая: Настя Каменских впервые обнажилась для фото 

WDay.ru 28 минут назад
Фото: WDay.ru
Наконец-то певица решилась на такой шаг  Многие звезды любят выкладывать свои обнаженные фото на всеобщее обозрение и набирать миллионы лайков в социальных сетях. Настя Каменских не из тех, кто гонится за такой популярностью. Но тут, улетев на отдых, и она решилась на такой смелый шаг.
«Каникулы!», — поделилась она своим счастьем с подписчиками. И выложила в свой микроблог полностью обнаженное фото.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
3 Апр 2018 в 5:35 PDT  Конечно, ракурс и поза выбраны прекрасно: все, что приличные девушки обычно скрывают от посторонних глаз, прикрыто. Но все же фото вызвало настоящий ажиотаж у поклонников. «Красотка!», — восхитились те и попросили Настю в следующий раз не прикрывать такую великолепную грудь руками.
И, конечно, всех взволновал вопрос: кто же фотографирует Каменских в таком виде? Кто-то решил, что это Потап, кто-то выдвинул версию, что у Каменских появился мужчина, которого она не спешит показывать общественности, а кто-то подумал, что это всего лишь подруга. Напомним, о своей личной жизни певица распространяться не любит, чем только подогревает любопытство фанатов.
Между прочим, на одном из последних мероприятий поклонники даже решили, что Каменских либо сильно поправилась, либо ждет ребенка. Розовый трикотажный костюм не смог скрыть ее животика. Но на этом фото видно, что версия с полнотой явно несостоятельна. По крайней мере, стройные бедра девушки не дают повода придраться к лишнему весу.
Ну, а что касается второго предположения — как говорится, поживем — увидим. Иногда, как в случае с Анной Хилькевич или Анастасией Костенко, подобные вещи фанаты замечают задолго до официального объявления о беременности звезд. А порой, как в ситуации с Ксенией Собчак, это оказывается лишь домыслами поклонников.
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