Стая бродячих собак напала на школьника возле рынка в Челябинске

Бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика возле Михеевского рынка в Челябинске . Об этом в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» написал отец ребёнка.

Нападение на ребёнка произошло накануне утром, когда мальчик возвращался домой с занятий. Стая агрессивных псов встретилась ему возле рынка по шоссе Металлургов, 5.

«Не покусали, но сильно напугали. Убегал от них 300 метров, пока собаки не отстали. Теперь боится выходить на улицу», — рассказал отец пострадавшего школьника.

Челябинец тут же пожаловался на бездомных животных в МУП «ГорЭкоЦентр». Однако оперативно сотрудники отлова на вывоз не прибыли. Отец мальчика признаётся, что если злые собаки никуда не исчезнут, ему придётся самостоятельно принимать какие-то меры ради безопасности ребёнка.

В комментариях к посту жители Металлургического района отмечают, что бродячие псы давно обитают возле рынка. К кому-то они не проявляют интерес, но находятся и те, кого животные напугали.

«Хожу часто мимо рынка, собак много и ведут себя агрессивно. Кто знает, что у них на уме, — рассказала челябинка Альбина Коротаева. — Тоже звонила, чтобы животных отловили. Было это в феврале, в службе сказали, что подъедут, но, похоже, едут до сих пор».

Отметим, по данным Роспотребнадзора , с начала 2018 года от укусов животных в Челябинской области пострадало уже более тысячи человек.

Справка

Челябинцы могут обратиться в МУП «ГорЭкоЦентр» по телефонам: 776-94— 93 и 236-03— 00, или электронному адресу: gor@ekocentr.ru. В письме укажите место обитания безнадзорных животных, примерное их количество, ФИО и контактный номер телефона. Заявки объединяются по территориальному признаку и формируются маршрутные листы для бригады по отлову. При составлении маршрутов особое внимание уделяется объектам социальной сферы: школам, детским садам и больницам. В первую очередь отлавливаются агрессивные животные.