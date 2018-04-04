На стрелке Немецкого рынка: купеческие малоэтажки получили охранный статус

Здания Немецкого рынка XIX — начала XX века на улице Фридриха Энгельса внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Этот архитектурный ансамбль — образец типичной торговой застройки позапрошлого столетия. Дома выполнены в стиле классицизма, для которого характерны строгость, лаконичность, регулярная планировка, сдержанный декор, пропорции и формы, близкие к античной архитектуре.

Немецкий рынок сформировался на территории треугольного квартала, между улицами Фридриха Энгельса (до 1922 года — Ирининская) и Ладожской, а также Волховским переулком (до 1922 года — Ирининский проезд). Здания располагаются в историческом районе Немецкой слободы, который был практически полностью уничтожен при пожаре 1812 года. Его восстановили к середине XIX века, после наполеоновского погрома его заселили столичные купцы и мещане.

«Каждое строение — это прекрасный пример малоэтажного купеческого дома XIX века с торговыми помещениями на первом этаже и жилыми — на втором. Ансамбль зданий полностью отражает облик всей Немецкой слободы. При этом они практически полностью сохранили свой исторический вид, можно и сейчас увидеть лепной штукатурный декор, арочные окна, гладкую плитку в облицовке этих домов», — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Алексей Емельянов также отметил, что теперь здания находятся под охраной государства. Их запрещено сносить, их исторический облик не может быть нарушен, а любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и только после согласования с Департаментом культурного наследия города Москвы

Самая ранняя из построек, включенных в список, — жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками — находится по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 23, строение 1. Дом возвели в 1825 году, а в 1914-м к нему пристроили каменную часть с жилыми помещениями. Это двухэтажное строение без декоративного оформления на фасадах, с проездной аркой во двор.

Еще один объект — жилой дом И. А. Калинина с лавками, расположенный по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 6, строение 1, — был возведен в 1900-х годах на основе постройки начала XIX века. Это каменный двухэтажный дом с подвалом, первый этаж облицован красивой глазурной плиткой, а второй имеет гладкую поверхность, декорированную штукатурными элементами в стиле эклектики.

В перечень выявленных объектов культурного наследия также включили здание торговых лавок, оно было построено в 1863 году и располагается по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 25, строение 3. Изначально это было одноэтажное строение с большими арочными окнами, проездной аркой и фасадами, выполненными в стиле позднего классицизма. Историческое оформление главного лицевой части здания сохранилось до настоящего времени, за исключением частичной закладки больших витринных окон, где установили окна меньшего размера. Также здесь была закрыта проездная арка, а на ее месте сделали дверной проем. Кроме того, в ХХ веке здание разделили на два этажа.

Немецкая слобода образовалась на правом берегу Яузы в 1652 году по указу царя Алексея Михайловича Романова . В это место царь повелел поселиться всем иностранцам, не принявшим православие. Новое поселение было застроено преимущественно деревянными домами, а участки отводились в зависимости от должности, промысла или благосостояния человека. Ключевым местом в будущем районе Москвы стала Большая улица (позднее была переименована в Немецкую, а в 1922 году — в Бауманскую). В основном здесь жили офицеры из Англии , Шотландии, Германии и других стран. Все они состояли на царской службе.

К концу XVII века Немецкая слобода превратилась в настоящий иностранный городок с прямыми улицами, садами, набережной аллеей и опрятными домиками с цветниками. Здесь любил бывать наследник Алексея Михайловича Романова — Петр I.

В XVIII веке район застроился дворцами аристократии, а на берегу Яузы появились мануфактуры, например шелковая фабрика русского предпринимателя П. Белавина и ленточная фабрика Н. Иванова. В 1799 году в Немецкой слободе родился Александр Пушкин. В 1812 году район был практически уничтожен пожаром.

Список выявленных объектов культурного наследия в Москве регулярно пополняется. Например, в январе статус объекта культурного наследия получил доходный дом адвоката Федора Плевако. Здание, расположенное по адресу: Новинский бульвар, дом 18а, является образцом северного модерна. Фасад строения украшают панно из майолики (разновидность керамики), а также изразцы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля . Керамическая плитка была изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову (1841–1918).

А в декабре прошлого года охранный статус получил многоквартирный жилой дом кооператива «Сахаротрест». Здание, расположенное по адресу: 2-я Тверская-Ямская улица, дом 38, было построено в 1931 году в стиле конструктивизма. В этом доме временно селили иностранных специалистов, приглашенных в Советский Союз для развития сахарной промышленности. Они помогали создавать новые предприятия и модернизировать уже существующие.