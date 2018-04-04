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В Оренбурге подготовили план благоустройства Набережной и дворов в 2018 году
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В Оренбурге подготовили план благоустройства Набережной и дворов в 2018 году 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
По проекту «Формирование комфортной городской среды» накануне рассмотрели дизайн-проекты территорий для благоустройства в 2018 году.
Глава Оренбурга Евгений Арапов рассказал, что реконструкция Набережной предусмотрена по двум очередям:
западной — 1,1 км (благоустройство верхней Набережной);
восточной — также 1,1 км.
Итого, общая протяженность составит более 2 км площадью в 27 га.
Напомним, за минувший год отреставрирован спуск к реке Урал, обустроены дорожки, выложены тумбы из белого камня, обновлено освещение, начато строительство новых спусков к пляжу.
В 2018 году в ходе рейтингового голосования за Набережную отдали голоса около 47 тыс. оренбуржцев. Сумма ожидаемой субсидии составит 100 млн рублей. Исходя из этого, до конца 2018 года можно рассчитывать на завершение работ первого этапа западной Набережной.
Здесь запланированы окончание реставрации спуска к реке, ремонт стилобата от Елизаветинских ворот до Введенской церкви, устройство смотровой площадки, восстановительные работы Елизаветинского спуска и части подпорной стены. Стоит ждать также корректировку рельефа склона для лучшего стока талых вод, завершение работ по спуску на пляж, выкладку резинового покрытию велосипедной и беговой дорожки и другие работы. Плановые сроки выхода на работы — вторая декада апреля.
Также в 2018 году в Оренбурге запланировано благоустройство 4 дворовых территорий с числом проживающих 6 878 жителей по следующим адресам:
ул. Луговая, 91, 93, пер. Ярославский, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е;
ул. Чкалова, 32/1, 34, 36, 38, 42;
ул. Карагандинская, 47, 49;
пр. Гагарина, 47, 47/1, 47/2, 47/3.
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