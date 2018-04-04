Новый клип Эминема собрал более 3 миллионов просмотров за день

3 апреля вышел новый клип американского рэпера Эминема на песню «Framed». Режиссёром видео выступил Джеймс Ларссе, а сама работа представляет собой смесь триллера и хоррора.

Сам Эминем играет в клипе роль серийного убийцы, который страдает раздвоением личности. Сначала певец играет одну роль, потом другую, рисует окровавленными руками, оказывается в психиатрической больнице и в доме с убитыми жертвами.