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Новый клип Эминема собрал более 3 миллионов просмотров за день
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Новый клип Эминема собрал более 3 миллионов просмотров за день 

Ридус 33 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
3 апреля вышел новый клип американского рэпера Эминема на песню «Framed». Режиссёром видео выступил Джеймс Ларссе, а сама работа представляет собой смесь триллера и хоррора.
Сам Эминем играет в клипе роль серийного убийцы, который страдает раздвоением личности. Сначала певец играет одну роль, потом другую, рисует окровавленными руками, оказывается в психиатрической больнице и в доме с убитыми жертвами.
Эминем остался доволен работой, а вот публика восприняла новый клип неоднозначно, посоветовала певцу оставить подобный стиль для Мэрилина Мэнсона, а самому рэперу углубиться в классический хип-хоп.
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 Ещё 2 источника 
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