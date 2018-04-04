Сумму компенсации расходов на доставку в Киргизию «груза 200» увеличат

Госслужба миграции (ГСМ) Киргизии подготовила проект нового постановления «О мерах по выплате расходов на доставку в республику тел киргизстанцев, умерших за рубежом». По словам главы ведомства Медетбека Айдаралиева, в случае утверждения документа получить соответствующую компенсацию от государства станет значительно проще.

Поводом для усовершенствования действующего, как его назвали в госслужбе, «механизма репатриации тел граждан КР» стало, в том числе, недовольство родственников умерших за рубежом киргизстанцев качеством услуг, оказываемых государственной структурой.

В 2015-2017 годах, согласно официальным данным, средний размер выплаты одному заявителю составил 27,8 тысячи сомов.

— В зависимости от места смерти гражданина КР, интенсивности транспортного сообщения, текущего уровня цен, устанавливаемых перевозчиками, сумма компенсации варьировалась от 10 до 225 тысяч сомов. Это ощутимая помощь со стороны государства тем, кто потерял своих близких, — отметили в ГСМ.

— При этом следует отметить, что, кроме транспортных расходов, есть также расходы на услуги, без которых «груз-200» не допускается к перевозке. Это — на примере доставки из России — санитарная обработка тела (5000 рублей), бальзамирование (19000), деревянный гроб и цинковый ящик (18000), герметизация последнего (2000), наземная обработка нетаможенного груза — человеческих останков (1200), услуги агента по оформлению грузоперелета (3000), сборы в аэропорту (700). В итоге дополнительные расходы превышают сумму в 50 тысяч сомов, — пояснили корреспонденту «РГ» в госслужбе.

Люди, обращающиеся за компенсацией, рассчитывают получить все потраченные деньги. И когда этого не происходит, выражают свое недовольство.

В Государственной миграционной службе КР после консультаций с министерствами иностранных дел, финансов, транспорта и дорог приняли решение не только увеличить сумму выплаты от государства до 50 тысяч сомов одному заявителю, но и значительно упростить процесс оформления необходимых бумаг.

По словам председателя ГСМ Медетбека Айдаралиева, пока что граждане сдают 14 различных документов, которые в течение месяца должна рассмотреть комиссия. «Однако задержка достигала трех-четырех месяцев. Сейчас мы предлагаем сократить количество необходимых документов до трех — справка от медицинской организации о смерти, доверенность и паспорт», — сказал он.

Стоит отметить, что когда речь идет о доставке в респуб-лику тел киргизстанцев, в первую очередь говорят об умерших за рубежом трудовых мигрантах. Согласно официальной статистике, из почти 800 тысяч граждан КР, легально проживающих и работающих за пределами Киргизии, около 560 тысяч находятся в России. Еще 110 — в Казахстане , остальные — в Турции Южной Корее , Европе.

В госслужбе подчеркивают, что на компенсацию могут рассчитывать родственники и близкие только тех, кто пребывал на территории зарубежных стран на легальной основе.

Всего с 2010 года в республику перевезли — из них 95 процентов на воздушном транспорте — более 400 тел. На первом месте среди причин смерти — болезни, на втором — несчастные случаи, на третьем — дорожно-транспортные происшествия. Два последних места занимают убийства и самоубийства.