Утверждены правила оценки эффективности инновационной деятельности

Правительство России утвердило правила оценки эффективности и определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых на поддержку инновационной деятельности. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

"К критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены в том числе соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

В настоящее время законодательно утвержденные правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития применяются правила проверки бюджетных организаций, которые не учитывают специфики.

В документе описаны критерии целевого характера использования бюджетных средств господдержки и средств, привлекаемых из внебюджетных источников под государственные гарантии. Процедура оценки эффективности использования бюджетных средств детализирована. Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если соответствие установленным критериям достигнуто наиболее экономичными или результативными способами.