Ещё
Утверждены правила оценки эффективности инновационной деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утверждены правила оценки эффективности инновационной деятельности 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Правительство России утвердило правила оценки эффективности и определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых на поддержку инновационной деятельности. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.
"К критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены в том числе соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.
В настоящее время законодательно утвержденные правила оценки эффективности инновационной деятельности отсутствуют. К институтам инновационного развития применяются правила проверки бюджетных организаций, которые не учитывают специфики.
В документе описаны критерии целевого характера использования бюджетных средств господдержки и средств, привлекаемых из внебюджетных источников под государственные гарантии. Процедура оценки эффективности использования бюджетных средств детализирована. Использование институтом инновационного развития средств господдержки признается эффективным, если соответствие установленным критериям достигнуто наиболее экономичными или результативными способами.
Целью документа является формирование единой методологической базы, основных принципов и критериев оценки эффективности использования средств господдержки инновационной деятельности, уточняется в сообщении. Документ был внесен Минэкономразвития России.
Российская Газета: последние новости
Прокуратура остановила стройку на крыше многоэтажки в Махачкале Путешественник призвал Лондон вывезти оставленный в Антарктике мусор Железнодорожники Франции начнут массовую забастовку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов120
США восхитились новым российским корветом93
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»191
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение