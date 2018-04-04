«Алев» формирует рыночный спрос

Актуальные вопросы

В мероприятии приняли участие ведущие российские производители молочной продукции, а также представители экспертного сообщества. Одним из пунктов программы стало посещение производственной площадки завода «Алев», входящего в число крупнейших предприятий переработки молока в Поволжье. По мнению гостей, завод в Ульяновске на сегодняшний день является одним из наиболее прогрессивных молокоперерабатывающих предприятий страны.

В центре внимания участников совещания были наиболее актуальные вопросы, касающиеся повышения качества сырья, поступающего на переработку, и технологических процессов производства готовой продукции, а также российских и мировых тенденций развития молочного рынка.

Как отметил директор «Центра изучения молочного рынка» Михаил Мищенко , выбор ульяновской производственной площадки для проведения совещания был продиктован тем, что «Алев» сегодня являет собой яркий пример инновационного развития и представляет большой интерес у специалистов отрасли.

"Самый актуальный вопрос — потребление молока. На сегодняшний оно в нашей стране падает, — сообщил Михаил Мищенко. — На мой взгляд, это отчасти связано с тем, что потребитель недооценивает его роль в питании и затрудняется в выборе в связи с валом информации, кстати, не всегда проверенной, о присутствии на полках фальсификата. В этой ситуации производителям необходимо объединять усилия для того, чтобы вернуть доверие к молочной отрасли в целом. В нашей стране много хороших производителей молока, и поддержка со стороны государства должна заключаться в том, чтобы не мешать им работать", — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что крупные заводы имеют очень серьезные требования по качеству сырья, поступающего на переработку.

Как рассказала, директор по маркетингу АО «Алев» Алевтина Никитенко, продукция, выпускаемая под брендами «Милье» и «Выбор хозяйки», пользуется устойчивым спросом, а ассортимент расширяется за счет новых продуктов. В конце прошлого года к основной линейке молочных продуктов добавилось направление злаковых напитков. Появившийся на рынке ультрапастеризованный напиток Normula, в составе которого только злаковые компоненты, активно завоевывает потребителя, показывая стабильный рост продаж. Уже сейчас в торговых сетях можно купить соевый, овсяный, рисовый и гречневый напиток нового поколения, в ближайшее время компания планирует расширить эту линейку.

"Если говорить о молочных продуктах, то стоит обратить внимание на повышение культуры потребления молока. Особое внимание необходимо уделить популяризации молочных продуктов среди молодежи", — отметила Алевтина Никитенко. Она также сообщила, что в апреле «Алев» выпустит молочную новинку, разработанную совместно с одним из авторитетных диетологов России

Высокие технологии

Сегодня «Алев» перерабатывает более 500 тонн молока в сутки — таковы суммарные показатели производственной площадки в Ульяновске и маслосырзавода «Кошкинский» в Самарской области . География продаж включает более 70 городов России и стран ближнего зарубежья. Компания имеет большие планы по развитию производства и расширению рынков сбыта, уже в этом году в продуктовой линейке появится очень много нового.

В ходе подробной экскурсии по производственным линиям ульяновского предприятия гости получили исчерпывающую информацию о технологических процессах. Как рассказал исполнительный директор предприятия Владимир Шатунов, сегодня на площадках предприятия трудятся порядка тысячи человек, при этом производственные линии максимально автоматизированы. Современная технология производства молочных продуктов на определенных этапах полностью исключает человеческий фактор.

Особое впечатление на гостей произвел огромный сушильный комплекс по производству сухого молока и сухих молочных продуктов для кондитерской промышленности. Высота сооружения составляет 27 метров, что сравнимо с высотой многоэтажного дома — это самый большой из подобных комплексов на территории России. По приглашению генерального директора АО «Алев» Александра Ивлева самые любознательные гости смогли подняться на верхний уровень комплекса с тем, чтобы увидеть весь процесс сушки. Стоит отметить, что комплексом управляет всего один оператор при помощи компьютера.

В завершение экскурсии состоялась дегустация, в ходе которой гости в полной мере смогли оценить ассортимент выпускаемой продукции.

Залог успеха

Начальник отдела закупок компании «Молвест» Елена Пономарева отметила, что визит на «Алев» был очень познавательным и интересным.

"В развитие предприятия инвестированы значительные средства, — подчеркнула она. — Это видно по уровню производственного оборудования, которое позволяет применять высокотехнологичные процессы. Большое впечатление произвела сушка, я впервые увидела столь масштабный комплекс, позволяющий перерабатывать такие большие объемы. Очень интересная продукция торговой марки Normula. Это новое решение на российском рынке, и, на мой взгляд, достаточно перспективное, учитывая серьезный упор потребителей на здоровое питание".

Технологическое оснащение предприятия отвечает самым современным требованиям, отметил председатель правления ГК «Белая долина» Алексей Михайлов

"Завод движется в правильном направлении, — сказал он. — Самое главное, что во главе предприятия стоит очень грамотный руководитель, технарь, человек, который болеет за свое дело. Это в большой степени является залогом успеха в дальнейшем развитии".

По мнению генерального директора «Бондарского сыродельного завода» Станислава Шаламкова, предприятие «Алев» формирует будущее рынка молочных продуктов: «Мы прошли по основным технологическим участкам и отметили, что предприятие не стоит на месте, у него очень большое предложение по инновационным продуктам. Мы увидели коллектив, который смотрит в будущее и открывает новые рынки. Внедрение уникальных производственных линий говорит о том, что предприятие „Алев“ формирует будущий рыночный спрос».