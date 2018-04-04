Суд обязал администрацию Миасса привозить воду жительнице посёлка

Суд в Миассе по иску местной жительницы обязал городскую администрацию организовать водоразборную колонку в посёлке Мелентьевка, а пока этого не сделано — подвозить питьевую воду к дому женщины, сообщают в пресс-службе суда.

В своём заявлении истица указала, что имеющиеся в посёлке источники водоснабжения непригодны для питья. В 2017 году прокуратура города уже уличила чиновников в бездействии и направила главе Миасса представление об устранении нарушений. На это чиновники ответили, что программой комплексного развития городского округа мероприятия по развитию сети водоснабжения запланированы на 2016-2025 годы в сумме 40 млн рублей. Однако в настоящее время источник финансирования не определен.

«Исковые требования удовлетворены частично, на администрацию Миасского городского округа возложена обязанность в срок до 1 сентября 2018 года установить водозаборную колонку в радиусе действия не более 100 метров от дома истца, также на администрацию Миасского городского округа возложена обязанность до установки водозаборной колонки организовать подвоз питьевой воды по адресу истца», — рассказали в суде.

В суде также отметили, что представитель ответчика администрации Миасского городского округа в судебное заседание не явился. Решение пока не вступило в законную силу.