Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни 

Минсельхоз разрабатывает программу «Цифровизация сельского хозяйства», которую планируется запустить уже в 2019 году. В частности, будут созданы системы учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых аграриями, рассказали «Известиям» в министерстве. Программа также предполагает и внедрение роботов, которые будут собирать пробы почв. Такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур.