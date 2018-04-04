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Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
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Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни 

Авторадио 53 минуты назад
Минсельхоз разрабатывает программу «Цифровизация сельского хозяйства», которую планируется запустить уже в 2019 году. В частности, будут созданы системы учета сельхозземель и отслеживания всех продуктов, производимых аграриями, рассказали «Известиям» в министерстве. Программа также предполагает и внедрение роботов, которые будут собирать пробы почв. Такие исследования позволяют точно определить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных участках, что снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит урожайность культур.
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