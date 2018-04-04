Братья Магомедовы предложили окультурить «Лефортово»

Владелец группы «Сумма» Магомед Магомедов намеревается улучшить условия содержания арестантов в столичном СИЗО «Лефортово» , куда он с братом Зиявудином угодил по подозрению в масштабных хищениях. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает «Уралинформбюро».

По словам общественника, братья-миллиардеры жалуются на отсутствие в камере горячей воды и телевизора. Обеспечить «голубым экраном» Магомед Магомедов планирует 10 камер, а также приобрести для СИЗО аналогичное количество холодильников. Кроме того, он надеется, что в скором времени ему предоставят электрочайник.

Стоит отметить, что изолятор «Лефортово» был основан в 1881 году как военная тюрьма для нижних чинов, осужденных на короткий срок. По настоящее время в нем нет ряда элементарных удобств — изолированного туалета, спортзала и даже горячей воды. Впрочем, по последнему пункту в настоящее время ведутся работы, ожидается, что ГВС появится в СИЗО к началу 2019 года.

Братья Магомедовы были задержаны 31 марта и отправлены под арест на два месяца. Они подозреваются в хищении из бюджета 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества.