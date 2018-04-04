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Врио губернатора рассказал студотрядовцам о конкурсе «Команда региона 2018»
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Врио губернатора рассказал студотрядовцам о конкурсе «Команда региона 2018» 

Все новости Новосибирской области 54 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня в нашем регионе больше 20 отрядов. Парни и девушки не только строят объекты по всей стране. Студенты работают на железной дороге, в медицинских учреждениях, сельском хозяйстве, детских оздоровительных лагерях. А ежегодная акция «Снежный десант» прошла зимой во всех районах области. На встрече с руководителем региона студенты обсудили вопросы трудоустройства, которые Андрей Травников обещал решить. Поддержал руководитель Новосибирской области и идею возведения в мегаполисе скульптурной композиции, посвященной вкладу в развитие родного края студенческих отрядов.
— Давайте готовить поручение в адрес министерства культуры и руководства ТЮЗа — завершить выделение всех земельных вопросов и обеспечить монтаж композиции, — сообщил руководитель региона Андрей Травников.
А в финале встречи Андрей Травников заявил: в Новосибирской области обязательно будет аналог федерального конкурса «Лидеры России». Для молодых специалистов это еще одна возможность заявить о себе, а для региональных властей — обновить и пополнить кадровый резерв.
— Я подписал постановление о старте проекта «Команда региона 2018». Содержание примерно такое же: это оценочные мероприятия, их будет несколько, разных форматов: и тест, и интервью, и различные проектные работы. Это программа самосовершенствования, программа обучения, программа по самообразованию, по нетворкингу, — сообщил Андрей Травников.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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