Врио губернатора рассказал студотрядовцам о конкурсе «Команда региона 2018»

Сегодня в нашем регионе больше 20 отрядов. Парни и девушки не только строят объекты по всей стране. Студенты работают на железной дороге, в медицинских учреждениях, сельском хозяйстве, детских оздоровительных лагерях. А ежегодная акция «Снежный десант» прошла зимой во всех районах области. На встрече с руководителем региона студенты обсудили вопросы трудоустройства, которые Андрей Травников обещал решить. Поддержал руководитель Новосибирской области и идею возведения в мегаполисе скульптурной композиции, посвященной вкладу в развитие родного края студенческих отрядов.

— Давайте готовить поручение в адрес министерства культуры и руководства ТЮЗа — завершить выделение всех земельных вопросов и обеспечить монтаж композиции, — сообщил руководитель региона Андрей Травников.

А в финале встречи Андрей Травников заявил: в Новосибирской области обязательно будет аналог федерального конкурса «Лидеры России». Для молодых специалистов это еще одна возможность заявить о себе, а для региональных властей — обновить и пополнить кадровый резерв.

— Я подписал постановление о старте проекта «Команда региона 2018». Содержание примерно такое же: это оценочные мероприятия, их будет несколько, разных форматов: и тест, и интервью, и различные проектные работы. Это программа самосовершенствования, программа обучения, программа по самообразованию, по нетворкингу, — сообщил Андрей Травников.