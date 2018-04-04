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В Синьцзяне стартовал четырехмесячный запрет на рыболовство
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В Синьцзяне стартовал четырехмесячный запрет на рыболовство 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Урумчи, 4 апреля /Синьхуа/ — В Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ вступил в силу четырехмесячный сезонный запрет на рыболовство. Данный шаг нацелен на охрану экологической среды и рыбных ресурсов.
Мораторий на рыбную ловлю, который продлится с 1 апреля по 31 июля, охватывает все естественные воды в Синьцзяне, включая реки Иртыш и Или и озера Урунгу и Бостон.
Как сообщил заместитель главы управления водного промысла Синьцзяна Су Дэсюе, в период действия моратория на перечисленных водных территориях будет введено круглосуточное патрулирование. Будут также открыты «горячие» телефонные линии для принятия сообщений о нарушениях и усилена пропагандистско-разъяснительная работа среди местных жителей.
Между тем в период действия запрета допускается ловля некоторых определенных видов рыбы, которые могут быть пойманы только в указанный период.
В Синьцзяне насчитывается более 3400 рек с площадью бассейна более 50 кв. км каждая и 140 озер, каждое из которых охватывает площадь свыше 1 кв. км.
Сезонный запрет на рыболовство в Синьцзяне вводится с 2017 года. -0-
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