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Уходящий советник президента США по нацбезопасности обрушился на Россию
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Уходящий советник президента США по нацбезопасности обрушился на Россию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Генерал Герберт Макмастер в своём последнем заявлении на посту советника по нацбезопасности президента США жёстко раскритиковал действия администрации по отношению к России, сообщает CNN.
"Нам не удалось наложить на Россию достаточных экономических санкций", — заявил Макмастер.
По его словам, эта недоработка привела к «росту самоуверенности Кремля».
"Россия использовала старые и новые формы агрессии для подрыва наших открытых обществ. Слишком долго некоторые страны закрывали на это глаза", — сказал Макмастер.
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