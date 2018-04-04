Уходящий советник президента США по нацбезопасности обрушился на Россию 

Генерал Герберт Макмастер в своём последнем заявлении на посту советника по нацбезопасности президента США жёстко раскритиковал действия администрации по отношению к России, сообщает CNN.
"Нам не удалось наложить на Россию достаточных экономических санкций", — заявил Макмастер.
По его словам, эта недоработка привела к «росту самоуверенности Кремля».
"Россия использовала старые и новые формы агрессии для подрыва наших открытых обществ. Слишком долго некоторые страны закрывали на это глаза", — сказал Макмастер.