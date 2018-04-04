Правительство уточнило порядок раскрытия данных организациями ЖКХ

Ранее организации ЖКХ в соответствии со стандартами раскрытия информации должны были публиковать данные о своей деятельности на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации, по запросам потребителей и на своих официальных сайтах в произвольной форме. Регламентирован был только перечень информации — наименование организации, финансовый отчет об итогах работы, договоры, заключенные с поставщиками коммунальных ресурсов, и другие данные.

"Установлено, что организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию в «Единой информационно-аналитической системе „Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования“, — говорится в сообщении.

Кроме того, размещенная в информационно-аналитической системе информация будет дополнительно публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, посредством автоматизированной передачи данных из информационно-аналитической системы в унифицированном формате открытых данных.