Правительство уточнило порядок раскрытия данных организациями ЖКХ 

Ранее организации ЖКХ в соответствии со стандартами раскрытия информации должны были публиковать данные о своей деятельности на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации, по запросам потребителей и на своих официальных сайтах в произвольной форме. Регламентирован был только перечень информации — наименование организации, финансовый отчет об итогах работы, договоры, заключенные с поставщиками коммунальных ресурсов, и другие данные.
"Установлено, что организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию в «Единой информационно-аналитической системе „Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования“, — говорится в сообщении.
Кроме того, размещенная в информационно-аналитической системе информация будет дополнительно публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, посредством автоматизированной передачи данных из информационно-аналитической системы в унифицированном формате открытых данных.
Постановление принято в рамках приоритетного проекта „Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг“ в целях повышения открытости данных о деятельности регулируемых организаций коммунального комплекса, говорится в сообщении. Документ подготовлен Минстроем.