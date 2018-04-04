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Восьмиклассник ограбил бабушку в Новосибирской области
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Восьмиклассник ограбил бабушку в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
План похищения денег разработал восьмиклассник. Выяснив, где старушка хранит накопленное добро, внук пригласил женщину в гости, и пока она отсутствовала, забрался в ее тайник. Украденное — 7 тысяч рублей — подросток потратил на свои нужды.
«По решению суда, на 33-летнюю женщину возложена обязанность по уплате штрафа в связи с тем, что она является законным представителем и мамой несовершеннолетнего, осужденного по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», — сообщили VN.ru в ГУ ФССП по Новосибирской области.
Однако женщина платить штраф отказалась в «воспитательных целях», как рассказали в ведомстве. Свое решение она пересмотрела, когда судебный пристав разъяснил, что штраф будет заменен другим видом наказания. Женщина испугалась и отдала деньги.
Неприятной для всех участников истории с кражей денег у родной бабушки можно было бы избежать, если бы в семье царили доверие, а ее членов объединяли общие интересы. Добиться этого можно, используя, по совету психологов, «правило трех минут». Звоните внукам, чтобы спросить, как дела, или рассказать о том, как прошел ваш день. Пусть это будут короткие разговоры — не более трех минут, зато частые.
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