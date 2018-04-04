Дочь Маккейна поспорила с Трампом

«Кроме, знаете ли… моего отца», — написала Меган Маккейн в Twitter.

Напомним, Джон Маккейн нередко выступал с критикой в сторону России. Недавно он поддержал усиление антироссийских мер после высылке 60 дипломатов РФ из США, а когда президент Трамп позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах, Маккейн жестко осудил главу Белого дома.