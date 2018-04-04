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Дочь Маккейна поспорила с Трампом
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Дочь Маккейна поспорила с Трампом 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Дочь американского сенатора Джона Маккейна поспорила с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что никто не был более суров с Россией, чем он.
«Кроме, знаете ли… моего отца», — написала Меган Маккейн в Twitter.
Напомним, Джон Маккейн нередко выступал с критикой в сторону России. Недавно он поддержал усиление антироссийских мер после высылке 60 дипломатов РФ из США, а когда президент Трамп позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах, Маккейн жестко осудил главу Белого дома.
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