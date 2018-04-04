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Большая вода угрожает Астане
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Большая вода угрожает Астане 

Мир24 1 час назад
В Астане из-за резкого потепления затопленными могут оказаться около 30 участков казахстанской столицы, сообщает телеканал «МИР 24».
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Сейчас там работают специалисты, которые строят насыпные дамбы и укрепляют берега местных рек. Из города вывозят снег, прочищают каналы и ливневки. Экстренные службы также готовы к паводкам — в случае затоплений воду с улиц Астаны будут откачивать 80 специальных машин. Всего на подготовку к паводкам из бюджета выделено более 2 с половиной миллионов долларов.
«Мы находимся непосредственно в районе Газмашаппаратуры здесь соединяется левый и правый рукав реки Ишим. Здесь акиматом города Астаны проведена отсыпка в старое русло реки Ишим, что позволит не допустить подтопления дачных участков. Трех дачных массивов, которые здесь находятся. То есть дамбы были отсыпаны протяженностью 200 метров», — пояснил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана Игорь Алексеев.
Самая сложная ситуация с паводками сейчас в Восточно-Казахстанской области. Там остатся подтопленными более 200 домов в Зыряновском районе.
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