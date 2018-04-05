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Алтайский губернатор вручил орден министру сельского хозяйства России
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Алтайский губернатор вручил орден министру сельского хозяйства России 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Губернатор Алтайского края Александр Карлин вручил министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву орден «За заслуги перед Алтайским краем».
По словам министра, несмотря на то, что 2017 год был сложный, аграрии Алтайского края добились хорошего результата. Урожай зерна составил около 5,4 млн тонн, более миллиона тонн — сахарной свеклы. Также хорошие показатели и по сбору других сельхозкультур.
В свою очередь глава региона поблагодарил за предоставление ранних сроков субсидий алтайским сельхозпредприятиям. Аграрии получили 1,45 млрд рублей.
«Чтобы поддержать сибиряков, мы внесли в перечень льготного кредитования кредиты на закупку зерна, это позволит поддержать приемлемые цены на зерновые в регионах Сибири», — сообщил Александр Ткачев.
в рамках встречи Карлин вручил министру орден.
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