Путешественник призвал Лондон вывезти оставленный в Антарктике мусор

Чилийский путешественник Кристиан Доносо опубликовал на своей страничке в Facebook фотографии, на которых запечатлены развалы мусора, оставленного британской экспедицией более 30 лет назад. Снимки сделаны в марте 2018 года на острове Брабант, архипелаг Палмера, являющегося частью особо охраняемого района Антарктики. Своей публикацией Доносо пытается привлечь внимание общественности к проблеме и добиться от британских властей конкретных действий по ее устранению.

Кристиан, помимо защиты окружающей среды, знаменит в Чили еще и тем, что уже много лет держит очень необычный мировой рекорд — больше всего миль, пройденных по арктическим водам на кайаке. Именно это увлечение позволило ему еще в 2009 году достичь отдаленных районов острова Брабант, когда он впервые и обнаружил залежи мусора.

Тогда он с группой единомышленников намеревался посетить отмеченное на английских картах отдаленное место скопления арктических пингвинов. Высадившись на берег, они обратили внимание на следы присутствия человека. Продвигаясь вглубь острова, ими были найдены следы старого лагеря, а за ним — тонны мусора. К их огромному удивлению это не был временный лагерь рыбаков, промышлявших в этом районе. Это были следы организованной Великобританией научной экспедиции, находившейся на острове с 1983 по 1985 годы (Joint Services Expedition to Brabant Island).