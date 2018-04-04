Фотоконкурс «Моя поликлиника» покажет реальное состояние больниц

Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляет о фотоконкурсе «Моя поликлиника (мой ФАП)». Поучаствовать в конкурсе может любой совершеннолетний россиянин. Для этого нужно прислать фотографии, по которым можно судить о внешнем состоянии, санитарных условиях, укомплектованности поликлиники, амбулатории или фельдшерско-акушерского пункта и уровне оказания медпомощи в них, — сообщает исполком регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию “.

Фотографии публикуются самими участниками на страницах в социальных сетях https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika. Фотография размещается на главной ленте группы с хэштегом #мояхорошаяполиклиника (если фотография отражает высокую удовлетворенность медорганизацией), или #мояплохаяполиклиника (если фотография отражает низкую удовлетворенность медорганизацией).

Обязательное условие для участника состоять минимум в одной из трех групп фонда „Здоровье“ в социальных сетях, где проводится Конкурс (https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika), а также сделать репост фотографии, размещенной в группе, у себя на странице (не удалять до завершения Конкурса).

Организаторы конкурса будут принимать работы с 3 апреля по 30 сентября 2018 года. Работы участников будут публиковаться на страницах Конкурса в социальных сетях: https://vk.com/moyapoliklinika, https://www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, https://www.instagram.com/moyapoliklinika.

С 1 октября по 21 октября жюри подведет предварительные итоги и отберет примерно 50 самых ярких работ. После этого до 31 октября будет проходить онлайн-голосование на сайте и в соцсетях Фонда „Здоровье“, на страницах фотоконкурса в соцсетях. Пользователи соцсетей, подписчики и члены жюри определят 6 лучших работ. Итоги Конкурса объявят в ноябре. Победителей ждут призы и подарки.