30 самых впечатляющих мостов в мире

Движущиеся мосты, каменные мосты, новые мосты, исторические мосты, мосты-всемирные легенды, мосты, о которых вы, вероятно, никогда не слышали — все они здесь. В этом перечне даже есть мост, который плавает в воде, и мост, по которому протекает вода. Это топ-30 самых впечатляющих мостов по всему миру.

На момент открытия в 1937 году этот мост, строившийся четыре года, был самым длинным в мире (основной пролет — 1280 метров) и самым высоким подвесным мостом. Золотые Ворота удерживал эти рекорды до 1960-х годов. Также известен благодаря своему цвету — мост частично окрашен в «международный оранжевый», чтобы соответствовать теплым прибрежным окрестностям и выделяться на горизонте для лодочников.

Самый старый мост во Флоренции. Перестроенный после наводнения в 1345 году, обновленный в 1565-м. После этого мост через реку Арно заполнили мастерские и дома, которые иногда превышали габариты самого моста. Понте-Веккьо — единственный исторический мост во Флоренции, переживший Вторую мировую войну.

3. Магдебургский водный мост (Магдебург, Германия

Водный мост через Эльбу, соединяющий два важных канала: Эльба-Хафель и Среднегерманский, через который осуществляется сообщение с индустриальным районом — долиной Рура — самый длинный судоходный акведук в мире протяженностью 918 метров. Бетонный водный мост под Берлином предоставил судам новый удобный путь. До его открытия в 2003 году корабли были вынуждены совершать двенадцатикилометровый крюк через ротензеевский шлюз, по Эльбе и через шлюз «Нигрипп».

Самый большой мост Сиднея, один из самых больших стальных арочных мостов в мире. Длина арочного пролета моста — 503 метра. Одна из главных достопримечательностей Сиднея. Из-за своей примечательной формы мост получил у сиднейцев шуточное название «Вешалка». Был открыт 19 марта 1932 года. Содержит шесть миллионов заклепок. С шириной 48,8 метров считается самым широким арочным стальным мостом в мире, хотя де-факто почти в два раза уступает по ширине Синему мосту в Санкт-Петербурге , длина которого — 32,5 метра над руслом Мойки при ширине 97,3 метра.

5. Разводной пешеходный мост (Халл, Англия

Этот мост в форме апострофа, сконструированный McDowell + Benedetti и открытый в 2013, имеет удивительный способ трансформации.

На момент строительства Виадук Мийо, открытый в 2004 году, был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке . Общая длина — 2460 метров.

Один из старейших висячих мостов в США, его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин Манхэттен в городе Нью-Йорке. На момент окончания строительства (1883 год) являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Мост построен из известняка, гранита и цемента Розенталя.

Дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса: как самый длинный подвесной мост (основной пролет — 1991 метр, общая длина — 3911 метров) и как самый высокий мост, поскольку его пилоны имеют высоту 298 метров, что выше 90-этажного дома. Впоследствии его превзошел по высоте пилонов виадук Мийо. Если вытянуть в длину все стальные нити (диаметром 5,23 мм) несущих тросов моста Акаси-Кайкё, то ими можно опоясать земной шар более семи раз. Конструкция стального моста учитывает землетрясения, сильные ветры и резкие морские течения.

Самый известный мост Венеции и один из символов города. Изначально был деревянным и неоднократно рушился. В конце XVI века был возведен новый мост из камня, дошедший до наших дней. Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7,5 метрам, общая длина — 48 метров. Построенный в самом узком месте Гранд-канала, мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. На мосту в арочных галереях расположены 24 лавки (по 6 лавок с каждой стороны), разделенные в центре двумя арками.

10. Бэй-Бридж (Окленд, Калифорния)

Подвесной мост через залив Сан-Франциско между городами Сан-Франциско и Оклендом. Состоит из двух частей: западной подвесной (2822 м) и восточной консольной (3101 м), которые соединены между собой тоннелем под островом Йерба-Буэна. Мост является одним из самых длинных мостов этого типа в мире. Открытый в 1936 году, он заменил сейсмически неустойчивый мост.

11. Понтонный мост Государственная автодорога 520 (Сиэтл, Вашингтон)

Самый протяженный понтонный, проходящий через озеро Вашингтон мост длиной 2350 метров. В его основе — 77 бетонных понтонов.

12. Подъемный мост имени Жака Шабана-Дельма ( Бордо , Франция)

Самый длинный вертикальный подъемный мост в Европе — 670 метров — поднимается на 77 метров над рекой Гаронна. Четыре пилона, служащие для вертикального подъема пролета, загораются синим при приливе и зеленым при отливе.

Воспроизводящий очертания ДНК, этот мост предлагает пешеходам 280 метров архитектурно-акустической интриги. Строительный материал — сталь различных типов. Имеет пять смотровых платформ.

Мост Нанпу общей протяженностью 6,5 км и шириной семь молом, который простирается над рекой Хуанпу, замечателен своей закрученной надземной частью.

15. Тауэрский мост (Лондон, Великобритания)

Этот мост через Темзу открыт в 1894 году в восточной части Лондона. Один из символов британской столицы. Является одновременно и подвесным и разводным. Общая длина — 244 метра. Основной пролет — 61 метр. Высота конструкции — 65 метров, ширина — 24.

16. Подвесной мост в парке Капилано (Северный Ванкувер, Канада

213-метровый пешеходный мост, расположенный на высоте 70 метров над каньоном. Не для слабонервных.

Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Второй по высоте мост в мире, его высота составляет 324 метра. Имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов длиной 1104 метра.

Древний каменный мост через реку Влтаву. Начало строительства — 1357 год, открытие — 1380-й. Длина моста 520 метров, ширина — 9,5 метра. Мост опирается на 16 мощных арок, облицованных тесаными блоками из песчаника. Его украшают тридцать скульптур преимущественно религиозного содержания.

19. Переход Тиликум (Портленд, США)

Первый новый 518-метровый мост через реку Уилламетт в Портленде с 1973 года — Переход Тиликум, открыт в сентябре 2015 года. Сооружение примечательно не только впечатляющим дизайном с 33,7-метровыми башнями и пятью пролетами, но и тем, что мост не предназначен для автомобилей, что нетипично для Соединенных Штатов. Перемещаться по мосту могут трамваи, автобусы, велосипедисты и пешеходы.

20. Мост через залив Ханчжоувань (Чжэцзян, Китай)

Это один из самых длинных трансокеанских мостов в мире — его протяженность 33,6 км. Открытый в 2008 году, он соединяет города Шанхай и Нинбо . Движение по нему осуществляется по трем полосам в каждую сторону. Скорость движения — до 100 км/ч, срок службы более 100 лет. После завершения строительства моста путь между Шанхаем и Нинбо сократился более чем на 160 км. На полпути по мосту построен остров-платформа с центром обслуживания, где водители и пассажиры могут отдохнуть, перекусить и воспользоваться широким спектром услуг.

Полностью автоматический «летающий» подъемный мост. Поднимается и опускается с одного пилона. Имеет палубу 15х5 м.

22. Мост Конфедерации (Борден-Карлтон, Канада)

Соединяет остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик на материковой части Канады. Был открыт в 1997 году. С протяженностью 12,9 км включая подъездные пути это самый длинный в мире мост, построенный над покрывающейся льдом водой. Опирается на 62 опоры. 44 пролета — основные, длиной по 250 метров каждый. Ширина моста составляет 11 метров, высота моста над уровнем моря в проливе Нортамберленд равна 40 метрам, в центральной части, предназначенной для прохода морских судов, достигает 60 метров. Мост построен с небольшим двойным изгибом в виде буквы S. Это сделано для того, чтобы водители не теряли бдительности на дороге.

23. Мост Миллениум (Гейтсхед, Великобритания)

Первый в мире «наклоняемый» мост, открытый в 2001 году. Основа моста — две стальные арки. Одна из них вздымается над поверхностью воды на 50 м. По другой, расположенной практически горизонтально, движутся пешеходы и велосипедисты, а под ней могут проходить суда небольшой высоты. Когда к мосту приближается высокое судно, неспособное пройти под горизонтальной частью, обе арки как единое целое поворачиваются на 40° вокруг оси, соединяющей их концы: пешеходно-велосипедная палуба моста поднимается, верхняя же арка, наоборот, опускается. Поворот длится не более 4,5 минут, в зависимости от скорости ветра. Когда он завершается, две арки оказываются в «равновесно-поднятом» положении, в котором верхние точки арок возвышаются над поверхностью воды на 25 метров. За этот маневр мост получил прозвище «Подмигивающий глаз».

24. Циндаоский мост через залив ( Циндао , Китай)

Пятый по длине мост в мире и один из самых длинных мостов, проходящих через водные пространства. Длина моста составляет около 42,5 километра. Построенный в 2011 году мост разделен на шесть дорожных полос, а поддерживают его более 5200 опор. Конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать восьмибалльное землетрясение, тайфун или столкновение с судном водоизмещением до 300 000 тонн.

25. Мост Лупу (Шанхай, Китай)

Второй по длине стальной арочный мост в мире. Общая длина моста — 3,9 км. Длина арки через реку составляет 550 метров. Высота проезжей части над водой — 46 м. Согласно проекту, мост способен выдержать 12-балльный ураган и 7-балльное землетрясение по шкале Рихтера.

Бразилия) 26. Мост Октавио Фриас де Оливейра ( Сан-Паулу

Этот открытый в 2008 году мост имеет длину 290 метров и высоту 138 метров. Единственный в мире мост в виде буквы «Х». Крестообразная опора поддерживает два транспортных полотна, нижнее из которых находится на высоте 12 метров, а верхнее — в 24 метрах над землей. Конструкция моста дополнена системой иллюминации, разноцветные светодиодные лампочки встроили прямо в тросы.

27. Мост Королевского Ущелья (Каньон Сити, США)

Этот самый высокий мост в Западном полушарии мост, открытый в 1929 году, расположен в 291 метре над рекой Арканзас. между башнями и имеет общую длину в 384 метра (пролет подвесного моста — 268 метров). Стальная базовая конструкция покрыта 1292 деревянными досками. Используется пешеходами-туристами, из автотранспорта по нему могут ездить только легковые автомобили.

Малайзия) 28. Мост Сери Вавасан ( Путраджая

Вантовый мост над озером, расположенный в новом административном центре Малайзии над озером интересен своим дизайном, напоминающим парускник. Бетонно-стальной пилон в виде перевернутой буквы «Y» возвышается на 96 метров под углом 75° к 165-метрового пролету и поддерживается тросами (21 пара со стороны суши, 30 пар со стороны пролета) и двумя опорами.

Этот мост выиграл множество наград после своего открытия в 1998 году за инновационный дизайн и эстетичный внешний вид. Разработанный Кристианом Менном, изогнутый Сунниберг длиной 526 метров и шириной 12,3 метра оснащен уникальной Y-образной опорной конструкцией.

Подвесной мост, соединяющий две исторических части Будапешта — Буду и Пешт. Стал первым постоянным мостом через Дунай. Созданный английским инженером Уильямом Тирни Кларком мост впечатлял обилием чугуна и камня и с протяженностью в 375 метров был одним из самых длинных на момент открытия в 1849 году. Несмотря на то, что в 1945-м мост подвергся почти полному разрушению немцами, его башни моста сохранились, что позволило провести его реконструкцию в 1949 году.