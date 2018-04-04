Производство первых отечественных аминокислот запустят в Уссурийске

В фармацевтическом предприятии «Ист‐Фарм» заявили о планах построить в ближайшее время первую в истории России производственную линию по выпуску аминокислот, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Приморского края и представителей отечественной фармацевтической индустрии.

Сообщается, что в ходе недавней встречи руководства группы компаний «Фармсинтез» с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко стало известно о ближайших планах фармацевтического предприятия по созданию первого в РФ производства аминокислот.

Уточняется, что сборку и оснащение специальной линии для медикаментов произведет дочерняя структура «Фармсинтез» и одновременно крупнейшее фармацевтическое предприятие в Приморье

«Ист-Фарм»

Уссурийске намерены построить еще одну линию для производства аминокислот для парентерального питания. Эта идея своевременная и нужная, так как в России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь это рынок — полностью импортный

— Президент ГК «Фармсинтез» Викрам Пуния.

По словам бизнесмена, фармацевтическая компания инвестирует в создание нового производства около 500 миллионов рублей. Согласно планам руководства «Фармсинтез» первые отечественные препараты появятся на российском рынке уже в 2020 году.

Сообщается, что фармацевтический завод компании «Фармасинтез» функционирует в Уссурийске с 2003 года. В настоящий момент предприятие уже производит различные отечественные противовирусные и противораковые препараты, а также антибиотики и лекарства для лечения редких и сложных заболеваний.