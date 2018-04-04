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Производство первых отечественных аминокислот запустят в Уссурийске
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Производство первых отечественных аминокислот запустят в Уссурийске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В фармацевтическом предприятии «Ист‐Фарм» заявили о планах построить в ближайшее время первую в истории России производственную линию по выпуску аминокислот, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Приморского края и представителей отечественной фармацевтической индустрии.
Сообщается, что в ходе недавней встречи руководства группы компаний «Фармсинтез» с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко стало известно о ближайших планах фармацевтического предприятия по созданию первого в РФ производства аминокислот.
Уточняется, что сборку и оснащение специальной линии для медикаментов произведет дочерняя структура «Фармсинтез» и одновременно крупнейшее фармацевтическое предприятие в Приморье
«Ист-Фарм»
В Уссурийске намерены построить еще одну линию для производства аминокислот для парентерального питания. Эта идея своевременная и нужная, так как в России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь это рынок — полностью импортный
— Президент ГК «Фармсинтез» Викрам Пуния.
По словам бизнесмена, фармацевтическая компания инвестирует в создание нового производства около 500 миллионов рублей. Согласно планам руководства «Фармсинтез» первые отечественные препараты появятся на российском рынке уже в 2020 году.
Сообщается, что фармацевтический завод компании «Фармасинтез» функционирует в Уссурийске с 2003 года. В настоящий момент предприятие уже производит различные отечественные противовирусные и противораковые препараты, а также антибиотики и лекарства для лечения редких и сложных заболеваний.
В первом квартале 2018 года власти Подмосковья обеспечили льготные категории граждан медикаментами на общую сумму почти в три миллиона рублей. Сообщается, что за отчетный период специальные аптечные пункты одобрили выдачу лекарств по 680 тысячам предоставленных рецептов.
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